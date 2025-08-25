Primo piano Calcio, definito l’organigramma del Megara. Coppola alla squadra: “Onorate la maglia” di

AUGUSTA – Il Megara (Atletico Megara 1908) ha ufficializzato nei giorni scorsi l’organigramma societario per la stagione calcistica 2025–2026, delineando una struttura ampia.

Al vertice il presidente Elio Coppola, affiancato da Ciccio Francica nel ruolo di amministratore delegato e club ambassador, Manuel Bisceglie direttore generale e responsabile comunicazione, Gaetano D’Augusta direttore sportivo, Roy Ferreri segretario sportivo, Giovanni Cardile dirigente e addetto alla segreteria, Alessandra Barbarisi segretaria, Alessandro Di Grande dirigente e team manager, Domenico Collorafi e Roberto Savona dirigenti con delega a logistica e organizzazione, Jano Mazziotta responsabile attività sociali, addetto agli arbitri e club ambassador, Alessandro Di Benedetto collaboratore area tecnica, Lorenzo Scalisi marketing, Filippo Fiscella grafica, FX Sport Media fotografo ufficiale e Alessandro Tocco speaker e logistica “Megarello”.

La nuova stagione è già iniziata con la prima settimana di allenamenti sotto la guida del mister Pippo Zarbano al campo “Megarello”, dove lo scorso 18 agosto la squadra si è ritrovata alla presenza della dirigenza.

Prima della seduta atletica, il presidente Coppola ha rivolto un messaggio alla rosa: “Augusta è una piazza storica e blasonata, cercate di dare il massimo e onorare questa maglia. Abbiamo fatto tanti sforzi e sacrifici, adesso tocca a voi”.

Un incoraggiamento che segna l’avvio della preparazione in vista del campionato regionale di Promozione, girone D, torneo in cui i neroverdi saranno protagonisti anche nell’imminente stagione dopo aver concluso al secondo posto la regular season della passata annata, cedendo poi al Priolo Gargallo nella finale play-off per l’Eccellenza.