Primo piano Nuovo incendio all’impianto Ecomac di Augusta, rogo circoscritto dai vigili del fuoco di

AUGUSTA – Ancora fiamme all’interno dello stabilimento di trattamento rifiuti della “Ecomac smaltimenti”, in contrada San Cusumano, nel territorio di Augusta, dopo quello nell’area di stoccaggio dei rifiuti plastici dello scorso 5 luglio. Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di questa domenica 24 agosto, intorno alle 19, propagandosi in una porzione dell’impianto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco con due squadre, che hanno circoscritto le fiamme. Non risultano feriti e, stando alle prime informazioni ufficiose, il rogo non avrebbe provocato danni di rilievo.

La Prefettura di Siracusa ha subito attivato l’Arpa per monitorare gli eventuali effetti sull’ambiente e sulla qualità dell’aria, oltre ad avviare il confronto con tutti gli enti competenti.

In serata, intorno alle 20,30, il Comune di Augusta ha diffuso una comunicazione ufficiale sui propri canali web e social per aggiornare la cittadinanza.

“In merito all’incendio circoscritto sviluppatosi circa un’ora fa in una parte dell’impianto Ecomac, che risulta già sotto controllo dei vigili del fuoco – si legge – la Prefettura da subito ha attivato le misure di confronto necessarie con tutti gli enti coinvolti incluso il nostro comune. Al momento tutti gli Enti escludono azioni prudenziali“.