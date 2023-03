Primo piano Calcio, ds del Megara: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi” di

AUGUSTA – “Chiediamo scusa ai nostri tifosi. È il minimo che possiamo fare. Siamo rammaricati e delusi dal rendimento della squadra in questo finale di campionato che vanifica parzialmente quanto di buono era stato fatto sino alla vigilia della gara contro il Pro Ragusa. I primi ad essere rammaricati siamo noi”. A dichiararlo, visibilmente deluso e amareggiato, è stato al termine dell’ultima gara casalinga della stagione contro il Frigintini, il direttore sportivo del Megara, Gaetano D’Augusta.

“È stato davvero umiliante ed imbarazzante per lo staff tecnico e dirigenziale – prosegue il ds dei megaresi – assistere impotenti a quanto stava accadendo in campo. Difficile spiegarlo solo con un calo di concentrazione dei ragazzi una volta raggiunto l’obiettivo “salvezza”. Doveva essere quella con il Frigintini l’occasione giusta per salutare nel migliori dei modi i nostri tifosi che con passione ed amore ci hanno seguito ed incoraggiato in questa tribolata stagione”.

A fine gara, uno 0-4 che ha segnato la quarta sconfitta consecutiva, dirigenti e staff tecnico si sono riuniti e confrontati in una lunga riunione per valutare la situazione e prendere provvedimenti in vista dell’ultima giornata in programma domenica prossima a Catania contro l’Atletico. La sensazione è che molti atleti neroverdi abbiano così messo in discussione la riconferma per la prossima stagione.

“La squadra dopo la partita vittoriosa contro il Vizzini che ha sancito la salvezza con largo anticipo – spiega il ds – ha avuto un netto calo di concentrazione è apparsa come svuotata ed evanescente. Quattro sconfitte consecutive con passivi pesanti nessuno se lo aspettava in primis noi addetti ai lavori. I nostri tifosi hanno ragione ad essere indignati e delusi. Un finale di stagione che lascia l’amaro in bocca. Ora pensiamo a chiudere dignitosamente questa stagione ed inizieremo subito dopo a lavorare per programmare la prossima”.