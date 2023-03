Primo piano Strongman, l’augustano Cosentino d’argento al “Maxima” di Carpi. Gulizia sfiora il podio di

AUGUSTA – Si è svolto sabato scorso a Carpi, nel modenese, l’evento chiamato “Maxima di log lift & tyre deadlift”, competizione nazionale organizzata dalla Federazione italiana strongest man (Fisman) e a cui hanno preso parte, con prestazioni importanti, due atleti augustani. Lo strongman è una disciplina sportiva, che ottenne la ribalta televisiva negli anni ’70, con prove di pura forza fisica e resistenza.

Egidio Cosentino, classe ’94, si è classificato secondo nel log lift, con un peso sollevato di 125 kg, a soli 9 kg di differenza dal vincitore, il pluricampione nazionale Michele Lestini. Cosentino, personal trainer e tra i preparatori atletici della concittadina Federica Cavallaro, è stato due volte campione italiano di bench press (distensioni su panca). Ottimo piazzamento anche per Dario Gulizia, classe ’98, che ha ottenuto il quarto posto in entrambe le discipline, log lift e tyre deadlift.

“Una preparazione molto intensa – riferisce Egidio Cosentino – ma ben curata anche grazie al supporto del mio preparatore Lorenzo Geri, tecnico strongman, che ci ha permesso di portare alla nostra città di Augusta un gratificante secondo posto in una disciplina che stiamo provando a far conoscere nel territorio siciliano“.

“Un traguardo che mi sprona da subito a guardare verso sfide future, per me e i miei atleti – prosegue l’atleta classe ’94 – Sacrificio, costanza e dedizione sono una combinazione necessaria per raggiungere ogni singolo obbiettivo“.