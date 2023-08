Sport Calcio, il Megara esordisce con goleada in Coppa Italia Promozione ma a porte chiuse di

AUGUSTA – Il Megara supera con una goleada i catanesi del Villaggio Sant’Agata per 5 a 1 nella gara d’andata e ipoteca il passaggio del primo turno di Coppa Italia Promozione.

Il successo casalingo, all’esordio stagionale, non è stato purtroppo condiviso con i propri tifosi perché al “Megarello“, domenica pomeriggio, si è giocato a porte chiuse per un intoppo burocratico che attualmente sarebbe in via di risoluzione.

A segno per i neroverdi del riconfermato mister Saro Monaca, Santo Carpinteri (3 reti) e Palazzolo (2 reti). Per la formazione etnea la rete della bandiera è di Caniglia. La gara di ritorno si disputerà domenica 3 settembre.

In campo è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex dirigente megarese Puccio Tabita, da poco scomparso.

In merito all’agibilità del centro sportivo “Megarello”, il patron neroverde Elio Coppola ha dichiarato: “È stato semplicemente un cavillo burocratico. Siamo tranquilli, al cento per cento alla prima di campionato sarà puntualmente aperto al pubblico“.