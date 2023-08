Primo piano Augusta, si ricostituisce il gruppo consiliare del M5s con l’adesione dell’indipendente La Ferla di

AUGUSTA – Dopo quasi un anno, si ricostituisce in consiglio comunale il gruppo del Movimento 5 stelle, grazie alla convergenza del consigliere indipendente Ciccio La Ferla.

A guidare il gruppo, ancora una volta, l’ex vicesindaco pentastellato Roberta Suppo, che può contare anche su Uccio Blanco, subentrato da pochi mesi alla dimissionaria Chiara Tringali.

Il numero minimo di tre consiglieri previsto dal regolamento comunale era sfumato quando, lo scorso ottobre, il consigliere Federico Palazzotto, alla sua seconda seduta, lasciò il gruppo dichiarandosi indipendente.

“Dopo varie interlocuzioni, noi consiglieri del Movimento 5 stelle, abbiamo deciso di creare un gruppo consiliare insieme al consigliere La Ferla e del quale sarà capigruppo la consigliera Suppo – si legge in una nota stampa odierna – Tale decisione scaturisce da varie considerazioni legate al ruolo dei consiglieri che, ad oggi, essendo per le motivazioni ben note nel gruppo misto, ci si ritrova mischiati con pezzi della maggioranza e pezzi dell’opposizione, rendendo così complicata l’identificazione della linea politica. Con la creazione di questo nuovo gruppo consiliare, intendiamo dare una precisa collocazione alle istanze di cui ci facciamo portavoce, con la speranza di poter dare alle stesse una maggiore incisività“.

Nella nota, si ribadisce il ruolo del gruppo all’opposizione dell’amministrazione Di Mare: “Naturalmente fino ad oggi, abbiamo comunque svolto il nostro compito nell’interesse della comunità cittadina ed è nostra intenzione evidenziare con ancora più forza le criticità di quest’amministrazione, consapevoli del fatto che anche i cittadini stanno prendendo coscienza di ciò che accade, delle opere ferme al palo e di cui non si conoscono aggiornamenti, del forte rincaro dei tributi locali e vari altri disservizi. Inoltre, alla luce dei recenti eventi che stanno interessando la futura gestione del nostro Porto, con la Vice Sindaca che “casualmente” entra nel consorzio che vuole gestire i servizi nei prossimi 25 anni, in una posizione a nostro parere di conflitto di interessi, sentiamo l’esigenza di fare sentire forte le voci di dissenso provenienti da vari ambiti del territorio. Queste principalmente alcune delle motivazioni che, dopo attenta riflessione, ci hanno portato a questa scelta“.

Il consigliere Ciccio La Ferla, eletto nella civica più votata a sostegno dell’attuale primo cittadino ma poi passato all’opposizione nel marzo del 2022, sulla costituzione del nuovo gruppo consiliare dichiara: “Aderisco e convergo al gruppo del M5s in quanto ne condivido le azioni politiche in consiglio comunale. Ritengo che il M5s costituisca insieme al gruppo del Pd l’unica seria opposizione al degrado del governo del sindaco Di Mare. La mia partecipazione al gruppo darà più voce anche in sede di conferenza dei capigruppo, per determinare le giuste scelte. Riconosco come valido capogruppo l’ing. Roberta Suppo. Pur rimanendo nella mia indipendenza – precisa La Ferla – so già da adesso di condividere le posizioni del M5s, unico baluardo rimasto in consiglio insieme ai colleghi del Pd, di rispetto della funzione di indirizzo e di controllo“.

Il nuovo gruppo avrà occasione immediata di sperimentarsi, mercoledì 30 agosto, giacché il civico consesso è stato convocato alle ore 11 per discutere, tra l’altro, la mozione a firma Suppo e Blanco sulle “iniziative urgenti per sostenere le famiglie private del reddito di cittadinanza“.