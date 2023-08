Primo piano Augusta, barche sotto costa, controlli Guardia costiera: 2 diportisti sanzionati di

AUGUSTA – Controlli di polizia marittima intensificati dalla Guardia costiera di Augusta anche nell’ultimo fine settimana di agosto, nell’ambito dell’operazione estiva “Mare sicuro”, per far rispettare l’ordinanza di sicurezza balneare e sanzionare i diportisti che violano tali norme, lungo tutto il compartimento marittimo di giurisdizione che si estende dalla penisola Magnisi alla foce del fiume Simeto.

In questo tratto costiero, dall’avvio dell’operazione stagionale, sono state sottoposte a controllo circa 70 unità da diporto, elevando 18 sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di circa 3.600 euro, di cui 2 solo nel corso dell’ultima domenica, 27 agosto.

Ieri, infatti, è stata elevata una multa a carico di un’unità da diporto che, in località “Archi vuoti“, “non solo si trovava eccessivamente vicino alla costa – fa sapere la Guardia costiera – ma riprendeva la navigazione a velocità eccessiva, vicino ai bagnanti“. L’altra unità da diporto sanzionata ieri, in località “Tri puttusi“, a Brucoli, “si trovava troppo vicina alla battigia“.

Con l’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Augusta, in vigore dalla scorsa estate, si dispone che “durante la stagione balneare, negli orari dalle ore 9 alle ore 19, definiti dal

competente Servizio regionale, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge

e/o dalle scogliere basse è riservata alla balneazione”, mentre “tale limite si riduce a 100 metri per

le coste a picco”, definite queste ultime come “coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all’accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici”.

Inoltre, “nella zona di mare compresa tra i 250 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e

scogliere basse e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco – si legge nell’ordinanza – tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi“.

Dall’inizio della stagione balneare, le unità della Guardia costiera di Augusta hanno proceduto con una “capillare attività di polizia di prevenzione, facendo più volte sgomberare vari tratti del litorale dalla presenza di decine e decine di unità da diporto ormeggiate sotto costa – evidenzia la stessa Capitaneria di porto – e provvedendo a sanzionare le condotte connotate da particolare pericolosità, come nel caso, ad esempio, di imbarcazioni ormeggiate a brevissima distanza dalla costa o comunque in prossimità di zone frequentate da bagnanti“.

