Calcio, portierino augustano a un passo dalla finalissima nazionale Under 17 di Serie C

AUGUSTA – Il giovanissimo portiere augustano Edoardo Passanisi, 16 anni, è stato convocato quale secondo, ieri l’altro, nella formazione Under 17 del Catania che ha sfidato i pari età del Monopoli per l’accesso alla finalissima del campionato nazionale Under 17 di Serie C. Un’esperienza importante nel suo percorso agonistico, vissuta lo stesso mese in cui ha superato con ottimi voti il secondo anno scolastico all’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta.

Per i rossazzurri e il talento augustano, rimasto in panchina, la semifinale in gara unica è passata in pochi minuti dall’impresa all’amarezza: gli etnei, sotto di due gol, hanno acciuffato il pareggio segnando all’88’ e al 91’, ma quasi allo scadere del recupero (93’) il Monopoli ha gelato gli avversari con la terza e decisiva rete, che ha messo fine ai sogni dei catanesi.

Edoardo Passanisi è cresciuto calcisticamente nella formazione Esordienti 2005/2006 dello Sportland Augusta, allenata da Tony Costa, partecipando a diversi tornei di calcio giovanile nazionale e internazionale (vedi articolo sulla partecipazione al 14° Torneo “Città di Montecatini Terme” nel 2017, ndr), poi l’esperienza nel settore giovanile della Sicula Leonzio prima di approdare all’Under 17 del Catania.