Sport Calcio, Promozione, il Megara riconquista la vetta. Basta un pari sul campo del Frigintini di

AUGUSTA – Ai ragazzi di mister Di Maria basta un pareggio, in trasferta a Modica ieri pomeriggio contro il Frigintini (2-2), per riconquistare la testa della classifica del girone. I neroverdi ora raggiungono a quota 36 punti la testa della classifica e si trovano a braccetto con la New Pozzallo.

Gli augustani, al secondo pareggio consecutivo, raccolgono il dodicesimo risultato utile consecutivo grazie ad un’ottima prestazione che nonostante tutto li ha visti rincorrere il risultato per ben due volte, giacché la formazione modicana era passata in vantaggio. Con la reti del collaudato tandem d’attacco “Di Mauro – Carbonaro”, i megaresi si tirano fuori da una situazione che si stava facendo complicata, sfruttando il passo falso casalingo del Pozzallo, che tra le mura amiche non è riuscito a superare il Comiso, cedendo per 3 a 2.

Tra i tanti, a mantenere alta la qualità tattica del centrocampo neroverde ci ha pensato Pietro Palazzolo (nella foto di copertina), giocatore arrivato alla corte di mister Di Maria nella finestra invernale. Giocatore esperto e dall’alto tasso tecnico che sta aiutando e non poco lo sviluppo delle idee tattiche del tecnico augustano.

“Felice per essere venuto al Megara – dichiara Palazzolo – e di poter riabbracciare tanti vecchi compagni di squadra delle stagioni precedenti con i quali, insieme agli altri che non conoscevo, formiamo un grande gruppo di uomini e giocatori. Sono venuto a vestire la maglia neroverde per vincere il campionato e insieme ai miei compagni daremo tutto per raggiungere questo obiettivo. Nonostante nelle ultime due partite potevamo e meritavamo di raccogliere più punti, siamo ugualmente in testa alla classifica e vogliamo rimanervi fino alla fine”.

Sebastiano Salemi