Primo piano Augusta, acqua non potabile nell’Isola, oggi nessuna interruzione. Domani il consiglio comunale di

AUGUSTA – “Facendo seguito alla comunicazione del 10/01/2020, si comunica che in data odierna non verrà sospesa l’erogazione idrica nel Centro storico“. Con una breve comunicazione, pubblicata sul canale “Telegram” e sul sito web istituzionale dell’Ente poco dopo le ore 13 di oggi, è stato dato aggiornamento sull’erogazione di acqua nell’Isola, a seguito dell’annuncio del 10 gennaio di un “intervento di manutenzione” programmato per questo lunedì e il conseguente invito agli utenti a “utilizzare le proprie scorte di acqua con parsimonia“.

Si tratta dell’80° giorno di acqua non potabile, facendo partire la conta dalla relativa ordinanza sindacale (25 ottobre), con il nuovo anno che ha visto lo sciopero della fame per protesta da parte di due cittadini, prima Manuel Mangano e in aggiunta Francesco Disano, iniziative sospese rispettivamente al nono e secondo giorno dopo un’interlocuzione con esponenti dell’amministrazione.

In attesa di nuove comunicazioni da parte del Comune, cresce l’attesa per domani quando alle ore 18,30 si riunirà il consiglio comunale, richiesta dei consiglieri d’opposizione, sull’ordine del giorno “aggiornamento e chiarimenti situazione idrica Centro storico, prospettive e programmazione riduzioni e risarcimenti”.

(Foto di copertina: generica)