Primo piano Calcio, Promozione, il Megara riparte con mister Lombardo. In coppa esordio e primo acuto di

AUGUSTA – Riparte il calcio dilettantistico, riparte anche il Fcd Megara 1908 in Promozione con gli storici colori sociali neroverdi e un nuovo allenatore, Federico Lombardo. Sotto l’egida di patron Elio Coppola, sono stati rinnovati gli staff dirigenziale e tecnico. Ed è già primo acuto in Coppa Italia di categoria, in attesa dell’avvio del girone D (società siracusane e ragusane) del campionato di Promozione.

A luglio la società si è rinnovata formalizzando le nomine del direttore generale Nunzio Riccobello, del direttore sportivo Fabrizio Scatà e del team manager Diego Sinnonio, poi via alla costruzione della rosa tra alcune conferme e tanti nuovi arrivi.

La preparazione pre-stagione è ufficialmente iniziata, al campo del “Megarello“, il 2 agosto agli ordini del nuovo mister Federico Lombardo, canicattinese con esperienze nei settori giovanili tra cui quello del Megara e recentemente alla guida della prima squadra dell’Erg Siracusa (centrando una promozione in Prima categoria). È coadiuvato dal suo secondo e preparatore atletico Marco Aliffi, dal preparatore dei portieri Melchiorre Fragalà e dal collaboratore tecnico Paolo Cassarino.

La squadra neroverde ha già disputato il suo primo match ufficiale (vedi foto di copertina, ndr), con l’esordio vincente in Coppa Italia di Promozione, ieri pomeriggio al “Megarello”, a porte chiuse, contro il Fc Priolo. Risultato finale di 2 a 0 per i padroni di casa, con le reti di Sgroi al 37′ e Carpinteri all’82’ su rigore. La gara di ritorno è in programma domenica prossima al “Comunale” di Melilli.