Primo piano Calcio, Promozione, Megara ufficialmente salvo. Domenica l’ultima al “Megarello” di

AUGUSTA – Raggiunta la matematica “salvezza” in Promozione, con gli attuali 28 punti, il Megara intende riscattare il recente periodo nero per lasciare un ricordo positivo nei propri tifosi, in occasione della penultima giornata di campionato per la quale domenica prossima al “Megarello” arriverà il Frigintini.

Lo 0-3 casalingo nel recupero con il Gela, lo scorso mercoledì pomeriggio, seppur amaro e pesante nel passivo, non cambia la sorte della stagione per capitan Busso e compagni, già salvi grazie a 5 punti di vantaggio sulla terzultima Vizzini, agli scontri diretti e agli incroci delle ultime due giornate del girone D.

La terza sconfitta consecutiva ha però creato un certo malumore nello staff tecnico e dirigenziale. Unica nota positiva e da ricordare dell’ultima giornata, la presenza sugli spalti del “Megarello” del maestro Michele Borgia (98 anni), figura mitica del calcio augustano e non solo, salutato con affetto dal pubblico e da alcuni suoi ex giocatori, Nuccio Porchia e Ciccio Francica (vedi foto all’interno).

Archiviata la gara di recupero, domenica prossima (calcio d’inizio alle ore 16) ultima apparizione casalinga stagionale per la squadra del patron Elio Coppola, che ospiterà un Frigintini già salvo con 30 punti che non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Nelle file dei megaresi sicuri assenti Busso e l’argentino Luce per squalifica, in forse anche il portiere Tabascio.

I neroverdi cercano una vittoria per salutare nel migliore dei modi gli sportivi megaresi che durante tutto l’arco della stagione, anche nei momenti più difficili, hanno sempre incitato e sostenuto la squadra che dopo una lunga cavalcata dall’ultimo posto era risalita in classifica sino alla quinta posizione. La partita, che all’andata si concluse sul risultato di 0 a 0, si preannuncia perciò aperta a qualsiasi risultato e pertanto anche spettacolare.