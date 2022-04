Primo piano Canoa, a Milano il K4 junior femminile augustano si laurea vicecampione d’Italia di

AUGUSTA – Un equipaggio femminile augustano è tornato dall’Idroscalo di Milano, dove domenica scorsa si è svolto il campionato italiano di fondo di canoa, con un argento che vale il titolo di vicecampione d’Italia.

Oltre 900 atleti e 103 società si sono dati battaglia per conquistare il titolo tricolore sulla distanza unica dei 5.000 metri, nelle diverse categorie. In gara tutti i big, in rappresentanza delle maggiori società italiane della canoa.

Tra gli equipaggi in gara per la Polisportiva Rari 86 Augusta, presieduta da Daniela Cerri, brilla il secondo posto del K4 junior femminile con Giorgia Blandino, Giulia Contento, Clara Patania e Agnese Spinali (nella foto di copertina, in alto a destra). Dopo una buona partenza, le giovani canoiste sono riuscite a mantenere la seconda posizione fino in fondo, laureandosi vicecampionesse d’Italia di categoria, dietro l’equipaggio lombardo dell’Ottagoni Cremona Sport.

Un ottimo piazzamento lo ha ottenuto il K2 junior maschile di Giulio Amara e Giulio Blandino, che, in una gara che ha visto sfidarsi ben quindici equipaggi, si è classificato al quarto posto.