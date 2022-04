Eventi Augusta, oggi la “giornata del sorriso” dell’Ail in piazza Duomo di

AUGUSTA – Musica e animazione per bambini, a partire dalle ore 16 di questo sabato pomeriggio, in piazza Duomo. L’iniziativa è dell’Ail di Siracusa, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, dal titolo “Giornata del sorriso“.

L’evento, patrocinato dal Comune di Augusta, intende sensibilizzare le famiglie a sostenere la lotta non solo contro la leucemia, ma anche contro il mieloma e i linfomi. Durante la manifestazione, saranno donate dall’Ail le uova di Pasqua ai bambini attualmente ospiti delle case famiglia.

Non è la prima volta che l’Ail di Siracusa organizza eventi, più ampi dei consueti banchetti, per far conoscere le attività dell’associazione. La precedente iniziativa risale all’estate precedente la pandemia da Covid-19.

(Foto di copertina: repertorio)