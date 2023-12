Primo piano Capodanno 2024 in piazza ad Augusta, con Paolo Belli e Radio studio centrale di

AUGUSTA – Augusta si prepara al grande evento del Capodanno in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici. C’è attesa per uno dei concerti di fine anno più quotati in Sicilia e per l’avvio del piano straordinario di viabilità, che prevede l’impiego di bus navetta gratuiti.

Il brindisi di mezzanotte lo si farà con un artista di levatura nazionale, il cantautore Paolo Belli (co-conduttore di diverse edizioni di “Ballando con le stelle” su Raiuno) accompagnato dai dodici musicisti swing della sua Big Band, e segnatamente: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabbasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Marco Postacchini (flauto, sax baritono e tenore) e Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica).

Seguiranno, nella notte, i festeggiamenti al ritmo dei dj dell’emittente catanese Radio studio centrale, Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo, affiancati per l’occasione dal dj augustano Maurizio Cianchino.

L’evento, inserito nel cartellone “Natale ad Augusta 2023” promosso dall’amministrazione comunale di Augusta, è patrocinato dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana, vedendo impegnati centomila euro (Iva al 10 per cento compresa) a favore della società di spettacoli con sede a Vittoria che ha offerto le prestazioni degli artisti.

“Un concerto di grande importanza per la nostra città – afferma in una nota il sindaco Giuseppe Di Mare – che, oltre a concludere una serie di grandi eventi che hanno caratterizzato i festeggiamenti di San Domenico e il cartellone estivo, vuole essere preludio di un nuovo anno impegnativo per la promozione di Augusta e del suo territorio“.

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, il primo cittadino ha firmato l’ordinanza numero 47, con la quale dispone: per le attività di somministrazione alimenti e bevande “nelle adiacenze di piazza Castello”, il divieto di vendita di bottiglie e contenitori di vetro o lattine a partire dalle ore 14,30 del 31 dicembre e fino a 2 ore dopo il concerto; per gli utenti, il divieto di introdurre nell’area di piazza Castello bottiglie e contenitori di vetro o lattine, nonché materiale pirotecnico o botti.

Di Mare esprime ringraziamenti al “prefetto di Siracusa, a tutte le forze dell’ordine, al Comando di Polizia municipale e ai numerosi volontari che garantiranno il buon andamento della serata“.

Come annunciato dagli assessori Pino Carrabino e Peppe Montalto nei giorni scorsi, sono previsti tre bus navetta gratuiti tra le aree di sosta individuate e via Colombo (giardini pubblici): due linee per collegare il parcheggio sulla terraferma di piazza Unità d’Italia, percorrendo rispettivamente il viadotto Federico II e il ponte al Rivellino; una linea per collegare i parcheggi nell’Isola di piazza Maestri del Lavoro (mercato giornaliero) e di piazzale delle Ancore (Marisicilia).

Secondo l’ordinanza di Polizia municipale numero 373, il viadotto Federico II sarà chiuso in direzione di marcia verso l’Isola il 31 dicembre dalle ore 21 e fino alle 3 della notte, ma “solo nel caso in cui sia necessario a seguito di grossa affluenza di traffico verso il centro storico”. Il percorso alternativo di accesso all’Isola sarà allora quello attraverso la Porta spagnola. Inoltre, quanto alla viabilità interna dei giardini pubblici e di via Colombo, è disposto il divieto di transito e fermata già dalle ore 14 del 31 dicembre e fino alle 3 della notte.