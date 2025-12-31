Primo piano Capodanno 2026 ad Augusta con Renga, scattano viabilità provvisoria e divieti di

AUGUSTA – In vista del concerto di Francesco Renga, in programma questa sera in piazza Castello per festeggiare il Capodanno 2026, il Comune di Augusta ha adottato una serie di ordinanze di viabilità e sicurezza pubblica finalizzate a garantire l’ordinato svolgimento dell’evento.

Come già illustrato nel precedente articolo su La Gazzetta Augustana.it dedicato all’organizzazione e ai costi complessivi dello spettacolo di fine anno, l’amministrazione comunale ha previsto un evento di grande richiamo, inserito nel cartellone di “Natale ad Augusta 2025”, con una partecipazione stimata particolarmente elevata. Proprio per questo motivo è stato predisposto un articolato dispositivo di limitazioni alla circolazione, alla sosta e alla vendita di bevande.

Con propria ordinanza del 10 dicembre, il sindaco ha disposto il divieto assoluto di vendita, somministrazione e cessione di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro o lattine nelle adiacenze di piazza Castello, area interessata dal concerto di Capodanno. Il provvedimento sarà efficace dalle ore 14,30 di mercoledì 31 dicembre e fino a due ore dopo la conclusione dell’evento.

Lo stesso divieto riguarda anche l’introduzione, da parte dei cittadini, di bevande in vetro o latta, materiale pirotecnico, petardi, mortaretti e fiamme libere. L’ordinanza richiama le disposizioni ministeriali in materia di safety per le pubbliche manifestazioni e il Piano di sicurezza dell’evento, che classifica il rischio come “elevato”.

Sul fronte della viabilità, una prima ordinanza di polizia municipale dispone il divieto di circolazione veicolare sul viadotto Federico II, in direzione nord-sud (dalla Borgata verso l’Isola), dalle ore 18,30 del 31 dicembre alle ore 2 del 1° gennaio 2026, ma, come nelle passate occasioni di eventi di richiamo, solo “al verificarsi di eventuali esigenze per congestione della viabilità e/o per esigenze di pubblica sicurezza“. Il percorso alternativo verso l’Isola “per residenti al centro storico“, si precisa nel provvedimento, è costituito dal ponte al Rivellino. Restano esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine impegnate in servizi di emergenza.

Ulteriori limitazioni riguardano diverse arterie del centro storico contigue all’area del concerto. È stata disposta la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Colombo, nel tratto compreso tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, dalle ore 16 del 31 dicembre (dalle ore 7 per il tratto tra via XIV Ottobre e l’accesso ai giardini pubblici) alle ore 3 del 1° gennaio. Solo un divieto di circolazione interesserà via Megara, nel tratto tra via Garibaldi e via Colombo, negli stessi orari. Sono inoltre istituiti quattro stalli riservati alle persone disabili in via Colombo.

Un’ulteriore ordinanza prevede il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nella strada di accesso e uscita dei giardini pubblici, nell’area adiacente l’ufficio anagrafe e nella zona limitrofa agli uffici elettorali, dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 3 del 1° gennaio 2026. Il provvedimento è motivato dalla necessità di garantire l’accesso ai mezzi di soccorso e la sicurezza del pubblico.

Infine, un’ulteriore ordinanza dispone il divieto di sosta con rimozione forzata e circolazione in via Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Colombo e via Garibaldi, dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 3 del 1° gennaio 2026.

Per consentire le operazioni di montaggio del palco e la logistica tecnica dell’evento, è stata inoltre vietata temporaneamente la sosta con rimozione forzata in via Colombo, nel tratto compreso tra via Megara e via San Giuseppe, dalle ore 7 alle ore 12 nei giorni da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre.

La violazione delle disposizioni comporterà sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e, per quanto riguarda il divieto di alcol e vetro, multe da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta fissato a 100 euro. I controlli saranno affidati alla Polizia locale, alle forze dell’ordine e agli altri organismi competenti, che troveranno supporto nella consueta massiccia presenza di volontari delle associazioni di protezione civile.

Al fine di agevolare il raggiungimento dell’area del concerto, il Comune ha predisposto un servizio navetta gratuito tra Borgata e Isola, attivato mediante il noleggio di tre autobus da 30 posti ciascuno.