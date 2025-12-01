Primo piano Capodanno 2026 ad Augusta, ecco quanto costerà lo spettacolo con Francesco Renga di

AUGUSTA – Si delinea il quadro dei costi per il Capodanno 2026, che vedrà come protagonista in piazza Castello il concerto, a ingresso gratuito, di Francesco Renga.

Il cantautore bresciano, attualmente in tour nazionale per celebrare i vent’anni dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano Angelo, salirà sul palco nel cuore dei giardini pubblici a partire dalle ore 23,15 della notte di San Silvestro.

L’apertura della serata, alle ore 22,30, sarà affidata al giovane rapper siciliano Nove, pseudonimo di Simone Rotolo, classe 2006. Dopo la mezzanotte, dalle ore 1, il pubblico sarà accompagnato nel nuovo anno dal dj set degli augustani Maurizio e Andrea Cianchino, padre e figlio, confronto musicale generazionale presentato da Serena Tringali.

Dalle determine dirigenziali dell’ottavo settore “Servizi per il welfare e la coesione sociale”, emergono gli impegni di spesa. Il concerto di Renga e la sua band è stato affidato alla società catanese “Puntoeacapo srl“, tramite trattativa diretta su Mepa, per un importo complessivo di 152mila 900 euro (Iva al 10 per cento inclusa), come indicato nell’atto del 28 novembre. La proposta, acquisita dal Comune il 10 novembre, è stata ritenuta “congrua” dall’amministrazione per “l’unicità della prestazione artistica richiesta (concerto di Capodanno), la tipologia di servizio proposto e l’esclusività dell’artista legata alla suddetta società nel territorio siciliano“.

Gli spettacoli collaterali della serata, segnatamente l’esibizione di Nove e il dj set dei Cianchino con la conduzione di Serena Tringali, ma soprattutto il palco e i servizi tecnici necessari all’intera serata, sono stati invece affidati alla catanese “Bm produzioni musicali srls unipersonale“, per un totale di 42mila 720 euro (Iva inclusa), come stabilito con determina del 26 novembre (a sostanziale rettifica di una precedente determina del 24 novembre). L’importo copre infatti sia i compensi artistici (10mila euro più Iva al 10 per cento) sia l’intera produzione tecnica (26mila euro più Iva al 22 per cento), comprendente impianti audio e luci, backline, personale, struttura del palco, transenne antipanico e gruppo elettrogeno.

A queste somme si aggiunge l’impegno per i diritti d’autore Siae, quantificati in 11mila euro (Iva inclusa) sulla base del preventivo acquisito il 19 novembre, come risulta dalla determina del 24 novembre.

La notte di San Silvestro ad Augusta costerà almeno 206mila euro, distribuiti fra il concerto principale, gli spettacoli di apertura e di fine serata e i diritti Siae. L’amministrazione sottolinea nei provvedimenti la valenza turistica e culturale dell’iniziativa, inserita nel cartellone “Natale ad Augusta 2025” e considerata in grado di “garantire elevati livelli di affluenza” e “visibilità mediatica“.

(In copertina: sezione della locandina ufficiale dell’evento ad Augusta)