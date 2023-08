Primo piano Catasto incendi, Augusta tra i comuni inadempienti: la Regione nomina un commissario di

AUGUSTA – C’è anche Augusta tra i 147 comuni siciliani, e tra i 6 nella provincia di Siracusa (insieme a Carlentini, Floridia, Francofonte, Rosolini e Siracusa), le cui amministrazioni vengono commissariate dalla Regione perché “inadempienti per quanto riguarda l’obbligo di censimento dei terreni percorsi da incendi e di aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate“.

Il provvedimento è stato firmato dall’assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina il 9 agosto, “dopo numerosi solleciti nei confronti degli enti locali – fa sapere la Regione – ed è stato assunto a seguito della richiesta da parte del comando del Corpo forestale della Regione siciliana“. L’ultimo sollecito ai comuni inadempienti risale al 13 marzo scorso, fissando il termine di quindici giorni per la risposta.

Con il compito di dare corso, in via sostitutiva, al censimento o all’aggiornamento del catasto incendi, per Augusta è stato nominato commissario ad acta Angelo Sajeva, componente dell’ufficio ispettivo del dipartimento regionale delle Autonomie locali, che fu nominato anche nell’estate del 2018 per la mancata approvazione nei termini del rendiconto finanziario 2017. L’indennità di carica e di responsabilità, oltre alle spese sostenute, saranno a carico del Comune.

“Un atto dovuto – dichiara l’assessore regionale Messina in merito al proprio decreto – ma che assume ancora maggior valore in una stagione che ha visto la nostra Isola vittima di numerosi attacchi al patrimonio boschivo e all’ecosistema. I territori bruciati a opera di piromani e incendiari continuano a mostrare la gravità della situazione e il rischio per ampie aree del nostro patrimonio naturale. Nessuno immagini di poter speculare sulle ferite della Sicilia“.

A livello nazionale, il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è stato introdotto dalla legge n. 353 del 2000 con lo scopo di preservare da speculazioni i terreni colpiti da incendi, applicando specifici vincoli ambientali e urbanistici. Il censimento e l’aggiornamento del catasto sono compiti dei Comuni e le Regioni hanno potere sostitutivo nel caso in cui l’obbligo non venga rispettato. In Sicilia la materia è regolata dalla legge regionale n. 13 del 2022 che prevede la nomina di commissari regionali in caso di inadempienza.

(Nella foto di copertina: terreni bruciati ad Augusta dagli incendi di metà luglio)