Primo piano Catena Fiorello ad Augusta: vecchie polemiche, memorie e nuova speranza di

AUGUSTA – Con un lungo post sui suoi canali social, Catena Fiorello, sorella di Giuseppe e Rosario, ha voluto cogliere l’occasione di una sua recente visita in città per rimarcare le sue origini augustane, promuovere Augusta e, probabilmente, anche per togliersi qualche proverbiale sassolino.

La scrittrice, che da oltre vent’anni vive a Roma dove ha consolidato la sua carriera letteraria (nel 2018 ha vinto con Picciridda il Premio Elsa Morante Ragazzi), ha voluto condividere ricordi e speranze.

Catena Fiorello rammenta innanzitutto le polemiche di alcuni anni fa, quando fu, tra gli altri, ospite di una trasmissione di Raitre condotta da Concita De Gregorio, “Fuori Roma“. “Parlammo della situazione della città, dell’inquinamento che per decenni aveva oltraggiato quella costa spettacolare, bellissimo patrimonio devastato da un paesaggio che a tratti pareva lunare, altri un deserto d’acciaio… Tuttavia, alcuni miei compaesani – scrive – in quell’occasione mostrarono di non gradire il mio dissertare onesto e lineare a proposito della situazione dal punto di vista ecologico… Di quel gruppetto di ‘sotuttoio’, i peggiori approfittarono per ‘vomitare’ odio, odio e odio camuffato da dissenso per le mie dichiarazioni”.

Le reazioni furono tali che, ricorda, “si arrivò addirittura a creare un programma televisivo ad hoc – su una TV locale – per raccontare le bellezze di Augusta cercando di mettere in luce i punti di forza della città e non le sue fragilità conclamate. Come se io e gli altri che avevamo parlato in quella puntata (c’era anche l’amico musicista Roy Paci) non conoscessimo già e apprezzassimo le stesse cose”.

Il ritorno ad Augusta, in questi giorni, le ha dato però un’impressione diversa, dopo aver passeggiato, secondo quanto emerge dalle numerose foto, per l’Isola e la Borgata. Catena Fiorello afferma che la città “è diventata un gioiello… assicuro che è curata, valorizzata tanto a differenza degli anni scorsi (e anche più degli anni che io ricordi)“.

A carpire la sua attenzione, come emerge dal post, è la recente notizia sull’avanzamento dell’iter da parte della struttura commissariale nazionale per la realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue urbane. “Qualcuno mi ha detto che entro pochi anni le spiaggette in zona Terravecchia/Paradiso diventeranno balneabili – scrive – Proprio quelle di fronte al liceo classico da me frequentato. Beh, se al tempo mi avessero detto che lì un giorno avrei potuto immergermi, mi sarei messa a ridere a crepapelle. Ora la previsione sembra una cosa seria”.

Non manca, nel post, un elenco di luoghi e persone che la identificano con Augusta, tra “gli amici, i compagni di giochi, i vicini di casa, la solidarietà fra noi del quartiere” (Paradiso, vedi foto di copertina), insomma ciò che la scrittrice definisce “ricordo tutto di quel tempo pieno di momenti belli“.