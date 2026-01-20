Primo piano Ciclone Harry ad Augusta, straripa il Porcaria: chiuso collegamento con la Gisira. Notte d’allerta di

AUGUSTA – Prosegue senza tregua, in questa serata di martedì 20 gennaio, l’ondata di maltempo legata al ciclone mediterraneo “Harry”, che da ore sta sferzando con maggiore intensità il territorio comunale e l’intero versante ionico della Sicilia. Forti raffiche di vento, mareggiate e precipitazioni persistenti continuano a mettere sotto pressione la viabilità e i servizi essenziali.

Poco dopo le ore 21,30, il Comune di Augusta ha diffuso un aggiornamento sui propri canali social, avvertendo che “così come previsto, nelle prossime ore le condizioni meteo sono destinate a peggiorare ulteriormente”. Una previsione che ha trovato puntuale riscontro nella rapida evoluzione di una delle criticità più sensibili: il passaggio sul torrente Porcaria (vedi foto di copertina, risalente al primo pomeriggio di oggi).

Intorno alle ore 22,30, è stata annunciata la chiusura al transito del ponticello, dopo che il corso d’acqua ha “superato abbondantemente i limiti consentiti”. Si tratta di un punto nevralgico per la mobilità, poiché rappresenta l’unica strada di collegamento tra la zona residenziale della Gisira, un resort di lusso e il resto del territorio comunale nei pressi del borgo marinaro di Brucoli. Proprio in quell’area, dallo scorso ottobre e dopo un iter di oltre tre anni, è aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Porcaria: un’opera da quasi un milione di euro complessivi che prevede la costruzione di un’infrastruttura in cemento armato, accompagnata da interventi di regimazione idraulica e dall’adeguamento della viabilità, attesa da anni per porre fine ai periodici disagi causati dalle esondazioni.

Sul fronte della viabilità costiera, restano interdetti al traffico il lungomare Rossini-Granatello e il tratto contiguo di via delle Saline, già chiusi dalla mattinata a causa delle mareggiate che hanno invaso la sede stradale con detriti e materiali trasportati dal mare. Le condizioni lungo la costa, quella di Agnone compresa, continuano a essere monitorate, anche in relazione all’evoluzione del moto ondoso.

Non mancano, infine, i problemi legati alla rete elettrica. In merito ai guasti alla pubblica illuminazione e alle interruzioni di energia in alcune zone, il Comune ha reso noto in serata che “Enel ci comunica che i lavori sono pronti a partire non appena diminuisce il vento”, a conferma delle difficoltà operative determinate dalle raffiche di burrasca ancora in atto.

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta, come annunciato dal sindaco in una diretta serale su canali social, tornerà operativa per la giornata di mercoledì 21 gennaio. La raccolta non effettuata questo martedì 20, come già comunicato, sarà recuperata per la frazione indifferenziata nell’Isola sabato 24 gennaio, mentre per le frazioni plastica e vetro nella zona di Brucoli sarà recuperata mercoledì 21 gennaio.

Dal punto di vista meteorologico, la Protezione civile regionale ha confermato il passaggio per l’intera provincia di Siracusa, a partire dalla mezzanotte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, dall’allerta meteo “rossa” a una meno severa allerta “arancione“, con fasi operative di “pre-allarme”. Un declassamento che, tuttavia, non implica un immediato ritorno alla normalità, considerato che il sistema perturbato continuerà a influenzare la regione anche nelle prossime ore.

In questo contesto, l’amministrazione comunale rinnova l’invito alla “massima prudenza“, ribadendo le raccomandazioni di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare le aree esposte a rischio idrogeologico e costiero, non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti, e prestare attenzione a strutture precarie, alberature e cartellonistica. Per segnalazioni di emergenza o situazioni di pericolo sono attivi i numeri del Centro operativo comunale (Coc) 0931 991717, della Polizia municipale di Augusta 0931 512288 e il Numero unico di emergenza 112.

La situazione resta in continua evoluzione, con la macchina della protezione civile, vigili del fuoco in prima linea, e dei servizi comunali, che annoverano numerosi volontari a supporto, impegnata a fronteggiarla.