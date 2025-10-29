Primo piano Brucoli, nuovo ponte sul Porcaria, finalmente il cantiere dopo un iter di oltre 3 anni di

AUGUSTA – Dopo anni di attese e periodici disagi dovuti alle esondazioni del torrente Porcaria, sono finalmente al via i lavori per la realizzazione del nuovo ponte in contrada Gisira, zona prossima al borgo di Brucoli, unica strada di collegamento tra la zona residenziale, un resort di lusso e il resto del territorio comunale.

Come riportato nel cartello di cantiere, l’intervento è stato avviato lo scorso 24 ottobre e dovrà concludersi entro dodici mesi. Si tratta di un’opera da quasi un milione di euro complessivi, finanziata per 900 mila euro con risorse regionali assegnate un anno fa e per la parte residua con fondi comunali.

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta municipale con delibera del 18 marzo scorso e prevede la costruzione di un’infrastruttura in cemento armato con opere di regimazione idraulica e adeguamento della viabilità.

L’appalto, con un importo dei lavori pari a 854mila 581 euro, è stato recentemente aggiudicato alla “Conor srl” di Augusta (impresa già impegnata nei lavori di rigenerazione urbana della Borgata sud-est) attraverso una procedura negoziata senza bando gestita sulla piattaforma Asmecomm, con il criterio del minor prezzo.

L’intervento arriva a oltre tre anni dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (delibera di giunta del maggio 2022), elaborato dai tecnici della società cagliaritana “Gestim 2007 srl”, già titolare di un piano di lottizzazione nella stessa contrada versando all’ente locale poco meno di 200mila euro a titolo di oneri di urbanizzazione. Il via libera amministrativo al progetto sanciva allora la necessità di sostituire l’attuale ponticello sottodimensionato, causa dei ripetuti allagamenti e pertanto dell’isolamento per i residenti.

L’iter amministrativo ha subito intoppi anche recenti, quando il 12 maggio scorso è stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori, poi annullato in autotutela con determina del 2 luglio e sostituito dalla nuova procedura negoziata senza bando avviata con determinazione del 17 luglio.

Per garantire la sicurezza durante i lavori, il Comune ha disposto, con apposita ordinanza della polizia municipale, il limite di velocità di 30 km/h nell’area di cantiere dal 30 ottobre 2025 al 31 marzo 2026.

(Nella foto di repertorio in copertina: esondazione del torrente Porcaria sul ponticello esistente, 26 ottobre 2021)