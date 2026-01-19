Primo piano Ciclone Harry, Augusta passa in allerta rossa: “Restate a casa” di

AUGUSTA – Scatta il livello massimo di allerta meteo-idrogeologica anche nel Siracusano, Augusta compresa. A partire dalla mezzanotte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, l’allerta passerà da arancione a rossa su tutta la Sicilia orientale, con fasi operative di allarme, in relazione al passaggio del ciclone mediterraneo “Harry”.

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 15, quando sul territorio si registravano ancora soltanto forti raffiche di vento e un’attesa carica di tensione, i canali ufficiali del Comune di Augusta hanno ribadito un messaggio chiaro e senza margini interpretativi: “La cittadinanza è invitata a restare a casa. Le condizioni meteorologiche sono in forte peggioramento“.

Poco dopo, intorno alle ore 16, la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso che conferma l’innalzamento del livello di rischio per l’intera area orientale dell’Isola. Nel bollettino si legge che sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati“, mentre sul resto della Sicilia le piogge saranno “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati“.

Sul fronte dei venti, l’avviso parla di “venti di burrasca orientali, con rinforzi di burrasca forte fino a tempesta“, una condizione che aumenta sensibilmente il rischio di caduta di alberi, pali, cartellonistica e strutture precarie, già oggetto delle verifiche preventive disposte dal Comune nei giorni scorsi.

Particolarmente critico anche il quadro marino. La Protezione civile segnala, quanto ai mari, che “saranno grossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto agitati i restanti bacini, fino a grosso il Tirreno meridionale settore ovest, con forti mareggiate sulle coste esposte“. Per la sola giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, il bollettino indica che “lo Ionio, lo Stretto di Sicilia e dalla serata il Tirreno meridionale settore ovest saranno agitati o molto agitati; dalla sera tendente a grosso lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, con forti mareggiate sulle coste esposte“. Le stesse condizioni marine sono confermate anche per domani, martedì 20 gennaio, quando “i mari saranno grossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto agitati i restanti bacini, fino a grosso il Tirreno meridionale settore ovest, con forti mareggiate sulle coste esposte“.

In questo contesto, il Comune di Augusta ha disposto anche la sospensione del servizio di raccolta porta a porta per la giornata di martedì 20 gennaio, “considerato il perdurare delle avverse condizioni meteo“. Il servizio di raccolta dell’indifferenziato per l’Isola verrà recuperato sabato 24 gennaio, mentre la raccolta di plastica e vetro nella zona di Brucoli sarà recuperata mercoledì 21 gennaio.

(Nella foto di copertina: mareggiate sul litorale del Faro di capo Santa Croce, intorno alle ore 16 di lunedì 19 gennaio)