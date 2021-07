Primo piano Confindustria Siracusa, l’augustano Leone La Ferla confermato presidente sezione Cemento calce e gesso di

AUGUSTA – Resta un augustano alla guida della sezione “Cemento calce e gesso” di Confindustria Siracusa, all’esito dell’assemblea delle aziende tenutasi ieri pomeriggio a Siracusa per rinnovare le cariche sociali per il biennio 2021-2023.

Alla presidenza è stato confermato, per il secondo mandato, l’imprenditore Leone La Ferla (Leone La Ferla Spa), mentre vice presidente è stato eletto Luca Pellino (Buzzi Unicem Spa), componenti del consiglio di presidenza Edoardo La Ferla (Sicical Spa), Vincenzo Di Domenico e Giovanni Caire (Premix Spa).

“Il comparto, che registra oggi una crescita a due cifre per effetto anche del Superbonus 110%, deve misurarsi, tuttavia – si legge nel comunicato di Confindustria Siracusa – con l’acquisto delle quote di CO2 che le aziende sono costrette ad effettuare a causa della sensibile diminuzione nell’assegnazione gratuita delle stesse quote a seguito dei target assegnati dalla Ue al 2030 per la riduzione delle emissioni“.

“La sfida della transizione energetica – ha dichiarato La Ferla (nella foto di repertorio in copertina, ndr) – riguarda tutte le imprese ed anche noi la raccogliamo, consapevoli che i cambiamenti climatici nel pianeta richiedono attenzione e interventi per il bene delle generazioni future“.