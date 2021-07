Primo piano Augusta, incidente all’ingresso della città: auto finisce capottata, feriti non gravi di

AUGUSTA – Incidente stradale con feriti non gravi intorno alle 20 di stasera all’ingresso della città, sulla strada statale 193, in contrada Cozzo Filonero, all’altezza di un’ex falegnameria, laddove una corsia della carreggiata in uscita da Augusta reimmette nella direzione verso Augusta.

Due le autovetture coinvolte, di cui una è finita ribaltata sul marciapiede. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo Bmw procedeva nella direzione di Augusta quando nella curva verso destra avrebbe perso il controllo ribaltandosi. Sarebbe stato inevitabile, quindi, l’impatto con la parte frontale del veicolo Ford, con a bordo tre familiari, che sopraggiungeva nella direzione di uscita immettendosi nella curva verso sinistra per rientrare in città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta per effettuare i rilievi, i vigili del fuoco del locale distaccamento per mettere in sicurezza la strada e gli operatori sanitari del 118 per soccorrere due feriti, in condizioni ritenute non gravi, pertanto trasportati al pronto soccorso del “Muscatello”.