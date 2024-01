Primo piano Augusta, mozione sul project financing per il porto approda in consiglio comunale di

AUGUSTA – Si riaccende ad Augusta, mentre divampa a Catania, il dibattito sulla procedura di gara indetta dall’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, scaduta a fine dicembre con una sola offerta, per il project financing (risorse private e pubbliche) dei lavori di progettazione, costruzione e gestione della stazione marittima di Catania e in particolare della concessione venticinquennale di 44 servizi portuali da erogare nei porti di Augusta e Catania.

È stata infatti convocata, dal presidente del consiglio comunale Marco Stella, per martedì 30 gennaio alle ore 18 una seduta che, tra i diversi ordini del giorno, pone in discussione il seguente: “Mozione urgente di indirizzo al sindaco Giuseppe Di Mare per l’adozione di azioni, atti e provvedimenti amministrativi al fine di sospendere la procedura di gara indetta per la realizzazione della Stazione marittima di Catania e per la gestione venticinquennale dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania“.

La mozione è stata presentata lo scorso dicembre dalla consigliera civica d’opposizione Milena Contento, ricalcando di fatto l’omologa iniziativa del gruppo consiliare del Mpa a Catania, che nel capoluogo etneo è componente della maggioranza di centrodestra. A Palazzo degli Elefanti, la mozione è stata discussa e approvata il 12 dicembre con voto bipartisan: 19 favorevoli, 9 contrari, un astenuto.

Nel consiglio comunale di Augusta si era già dibattuto, in una seduta monotematica del 13 ottobre (dopo le due andate sostanzialmente a vuoto, a settembre), sul decreto numero 77 firmato il 31 luglio dal presidente Adsp che certificava la fattibilità della proposta di project financing. Seduta conclusa senza alcuna mozione finale. È seguito, il 26 ottobre, il decreto presidenziale numero 111 che ha approvato gli atti di gara, dando via libera alla procedura di appalto telematico i cui termini sono scaduti il 29 dicembre scorso.

Si apprende recentemente da fonti di stampa catanese, nel riportare notizia di un esposto sottoscritto da società non partecipante, che è stata presentata una sola offerta da parte del raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) già promotore del project financing, costituito dalla capofila palermitana “Operazioni e Servizi Portuali Palermo Srl”, dalle catanesi “La Portuale II Soc. Coop. Arl”, “Green Service Soc. Coop. Sociale”, e dalle due aziende “Patania Srl” e “Ecolsicilia Srl” riconducibili al vicesindaco di Augusta con delega al Porto, Tania Patania.