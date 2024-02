Sport Corsa campestre, Atletica Augusta sul podio provinciale ad Avola. Flavio Spinali vince titolo di

AUGUSTA – Al Centro giovanile di Avola, sabato scorso, ben ventidue giovanissimi podisti della scuola di atletica leggera dell’Atletica Augusta hanno preso parte alla prima edizione del cross (corsa campestre) “Città di Avola”, prova del campionato provinciale individuale e a squadre.

Nella classifica delle società, i neroverdi si sono piazzati sul podio provinciale, al 3° posto, alle spalle dell’Atletica Avola, padrona di casa, e della Siracusatletica, organizzatrice e vincitrice della prova.

Nella categoria Ragazzi, il dodicenne Flavio Spinali (nella foto all’interno) ha confermato la sua ascesa nella disciplina vincendo il titolo di campione provinciale di cross. Nella categoria EM10 (10-11 anni), a medaglia il fratello Nicolò Spinali classificatosi 2°. Ha sfiorato il podio, dovendosi accontentare del 4° posto, Martina Prisutto nella categoria EF10.

Tra le categoria promozionali, 1° e 2° posto nella categoria EM5 (5-7 anni) rispettivamente di Andrea Giuffrida e Riccardo Patania.

Altri diciassette i partecipanti ad Avola per la scuola di atletica leggera neroverde nelle categorie Esordienti 5, 10, Ragazze e Cadetti: Alessandro Giuffrida, Chiara Micciulla, Matteo Prisutto, Maya Lombardo, Ermelinda Sicari, Mattia Bellistri, Andrea Bellistri, Salvatore Gianino, Edoardo Aleo, Riccardo Salvetti, Ludovico Serra, Tancredi Valenti, Giulio Abramo, Luca Cortese, Leonardo Sicari, Leonardo Egger Spicuglia, Ginevra Borri.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il sindaco di Avola, Rossana Cannata, il presidente provinciale della Fidal, Paolo Gozzo, oltre a un nutrito pubblico.

Grande soddisfazione viene espressa in una nota congiunta da dirigenza e istruttori dell’Asd Atletica Augusta, segnatamente Chicca Giliberto, Roberto Argentino e Lino Traina: “Ancora un bel pomeriggio di sport per i piccoli atleti e per i loro genitori“.