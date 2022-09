Primo piano Corsa su strada, a Rosolini è Greco (16°) il migliore degli augustani di

AUGUSTA – Si è tenuta domenica scorsa la terza edizione del “Trofeo Città del carrubo“, appuntamento organizzato dall’Asd Eloro Running in collaborazione con il Comune di Rosolini valevole come terzultima prova del Grand prix provinciale di corsa su strada 2022. La manifestazione, tornata dopo due anni di assenza per la pandemia, ha visto ben diciassette atleti dell’Asd Megara Running ai nastri di partenza.

Sul percorso cittadino, molto tecnico e con continui cambi di direzione, salite e discese, si è piazzato in 16ª posizione assoluta il migliore degli augustani, Salvo Greco, seguito tra i megaresi da Michele Pattavina (33°) e Luigi Contento (35°). Da segnalare il quarto posto di categoria per Samuel Baudo (44° assoluto), che “grazie a una grandissima dedizione negli allenamenti – sottolinea il presidente Carmelo Casalaina – è riuscito ad ottenere questo risultato“. In gara anche il cadetto Alessio Vitellino, al secondo posto di categoria.

“Oggi abbiamo dimostrato di essere squadra, ogni nostro atleta aveva il compito di completare la gara nel migliore dei modi, e devo dire che ci siamo riusciti – commenta Casalaina – Sono contento anche per il nostro cadetto Vitellino: i ragazzi tendono a non fare più sacrifici, invece lui è sempre presente negli allenamenti, guida i più piccoli e si è svegliato anche presto per essere presente“.

A Rosolini hanno corso anche due atleti dell’Asd Atletica Augusta, Antonella Lo Porto (17ª tra le donne) e Rosario Caramagno (64° posto assoluto).