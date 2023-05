Primo piano Corsa su strada, Carpinteri vincente a Canicattini Bagni. In gara 27 atleti augustani di

AUGUSTA – Si è svolto questa domenica il Trofeo “Città di Canicattini Bagni”, su diverse distanze, terza prova del Grand prix provinciale di corsa su strada. Circa duecentocinquanta i partecipanti alla manifestazione podistica, tra i quali ventisette atleti di società augustane, quindici dell’Asd Atletica Augusta e dodici dell’Asd Megara Running (vedi foto all’interno), che si sono cimentati su un percorso tecnico con diverse salite ostiche.

Nella gara sulla distanza di 4,8 km riservata agli over 55 e alle donne (149 atleti al traguardo), ha conquistato la vittoria Franco Carpinteri, atleta della Megara Running residente a Solarino ma per lavoro e sport augustano di adozione. Reduce da un autorevole podio, con il 3° posto centrato la scorsa domenica nella “Scoglitti race half marathon” sul lungomare vittoriese, stamani sulla breve distanza ha preceduto tutti con il tempo di 17′ 24″, spuntandola per appena due secondi sul promettente Aldo Maria Di Mari (vedi foto di copertina), ragazzo tesserato per l’Asd Atletica Scuola Lentini.

Del nutrito gruppo di neroverdi dell’Atletica Augusta a seguire, ottime prestazioni dell’allievo Federico Coco (8° assoluto) e dei master 60 Lino Traina (10°), Domenico Scali (16°), Vincenzo Di Domenico (36°), in mezzo il master 55 Roberto Argentino (24°), quindi l’allieva Giorgia Messina (47ª).

Nella gara sulla distanza di 8 km (101 atleti classificati), Salvatore Greco si è classificato 17° assoluto con il tempo di 32′ 57″, seguito dal compagno di squadra Daniele Palermo (20°), entrambi nella categoria SM45. Al 29° posto Matteo Cipriano, il podista master 45 dell’Atletica Augusta che nello scorso weekend a Malta si è messo in luce con l’ottimo piazzamento nella “Gozo half marathon”. Per la Megara Running, si sono distinti anche il master 50 Carmelo Casalaina (38°) e il master 35 Giuseppe Sarcià (45°).

“Il percorso molto impegnativo e le temperature alte ci hanno messo un po’ in difficoltà, ma la forza del gruppo si è vista – commenta il presidente dell’Asd Megara Running, Carmelo Casalaina – e, al di là dei tempi, abbiamo ottenuto un ottimo punteggio che ci ha permesso di salire in classifica“.

Entrambi i sodalizi augustani si danno appuntamento alla 22ª edizione della “Stramegara“, gara di casa in programma domenica 21 maggio alle ore 17 in piazza Duomo.