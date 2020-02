Sport Cross, Carpinteri della Megara Running fa sua ad Avola la gara d’apertura del Grand prix provinciale di

AUGUSTA – È arrivato sul campo del centro giovanile di Avola, alla prima edizione del “Cross Exclusive Città di Avola“, il primo successo stagionale per l’Asd Megara Running. La manifestazione ha aperto ufficialmente, domenica 9 febbraio, il Grand prix provinciale di corsa 2020, vedendo 270 atleti iscritti.

Il runner Franco Carpinteri (nella foto di copertina) per la società augustana si è aggiudicato la gara con il tempo di 26’50”, staccando il secondo classificato di quasi 1 minuto. Percorso di gara di 1,6 km interamente sterrato, ripetuto quattro volte da tutte le categorie femminili e maschili over 55 per un totale di 6,4 km e cinque volte per tutte le categorie maschili under 55 per un totale di 8 km.

Altri atleti augustani hanno ben figurato nella manifestazione di Avola. Sempre con l’Asd Megara Running, 49ª posizione per Salvatore Di Grande e, nella prova femminile, 113° posto per Teresa Bianco.

Per quanto riguarda i neroverdi in gara con il sodalizio Asd Atletica Augusta: Roberto Argentino, 13° assoluto e ottavo nella categoria SM55 con il tempo di 25’50”, Orazio Lancia, 53° assoluto e undicesimo nella categoria SM45 con il tempo di 33’48”, Domenico Caramagno 108° assoluto e venticinquesimo di categoria SM50 con il tempo di 40’20”.