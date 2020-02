Sport Atletica Augusta, un superlativo Ennio Salerno vince il Trofeo Carnevale di Acireale. 2° Tony Liuzzo di

AUGUSTA – Grande giornata per l’Asd Atletica Augusta ieri alla seconda edizione del Trofeo Carnevale di Acireale, manifestazione podistica valida come seconda prova del 26° Grand prix regionale di corsa su strada. A vincere sulla distanza dei 10 km, articolati in cinque giri all’interno dello stesso percorso, l’atleta neroverde di punta Ennio Salerno (nella foto di copertina), in un bellissimo testa a testa per quasi tutta la gara con il favorito Tony Liuzzo, chiudendo con il tempo di 33:01, con 16 secondi di vantaggio sul secondo.

L’atleta augustano ha fatto registrare il nuovo record del percorso, lasciando il segno con una splendida gara incorniciata da un ideale clima primaverile. Per i neroverdi l’ulteriore soddisfazione di occupare il secondo gradino del podio con il vicepresidente del sodalizio, sebbene in gara con i colori sociali dell’Asd Running Emotion di Pozzallo. Terzo posto per Francesco Nastasi, dell’Asd Ortigia Marcia Siracusa, in 33:48.

La gara femminile ha visto invece la vittoria di Tatiana Betta, in testa sin dall’avvio. L’atleta catanese ha ben controllato le avversarie, chiudendo in 39:06 e segnando anche lei il nuovo record del percorso.

Buoni piazzamenti anche per gli altri atleti augustani: Pasquale Traina, 92° assoluto e quinto per la categoria SM55 con il tempo di 39:46; Mario Epifanio Vadalà, 206° assoluto e quarantesimo per la categoria SM50 con il tempo di 43:40; Matteo Cipriano, 230° assoluto e trentottesimo per la categoria SM40 con il tempo di 44:29; Paolo Francesco Virlinzi, 241° assoluto e sessantunesimo per la categoria SM45 con il tempo di 44:44; la neo tesserata Claudia Saraceno, 89ª assoluta e diciassettesima per la categoria SF45 con il tempo di 54:49.

Nella stessa giornata di domenica, augustani presenti anche a Priolo Gargallo per la gara di cross valida come prima prova del Grand prix provinciale di corsa giovanile di Siracusa.

Nella gara Esordienti 6 femminile sulla distanza di 200 metri, 1° e 2° posto per due giovani podiste dell’Asd Atletica Augusta, rispettivamente per Sara Camiolo e Martina Patania. Nella categoria Esordienti 8 maschile, grandissima prova di forza di Andrea Giummo, che giunge 1° sulla distanza di 400 metri. Nella categoria esordienti 10 maschile, giunge 2° Marco Puleo dopo una bella gara, nonostante una caduta sul rettilineo finale.

Per la categoria Ragazzi, Lorenzo Di Giovanni si classifica 7°. Tra gli Esordienti 10, Andrea De Costantini giunge 8°. Tra gli Esordienti 8, Giulia Sortino si classifica 6ª, mentre tra gli Esordienti 6 Lorenzo Iacobacci, Francesco Serra terminano rispettivamente al 7° e all’8° posto.

“Una bella giornata di sport piena di successi per l’Asd Atletica Augusta“, commenta in una nota la dirigenza neroverde manifestando “grandissima soddisfazione per la prestigiosa vittoria di Acireale nel Grand prix regionale e per i tanti podi del settore giovanile al Grand prix provinciale“.