Primo piano Donna travolta sulle strisce e deceduta a Siracusa, era originaria di Augusta di

SIRACUSA – Era originaria di Augusta la donna di 75 anni che ha perso la vita ieri, dopo essere stata travolta sulle strisce pedonali da un furgone a Siracusa.

La vittima, Carmela Gulino in Sammatrice, risiedeva da tempo nel capoluogo aretuseo con la famiglia (nota nel mondo dello sport), proprio nei pressi di viale Scala Greca, dove nel pomeriggio di sabato è avvenuta la tragedia.

Dopo un pranzo fuori casa con i congiunti, la donna rientrava a piedi verso la propria abitazione insieme a due dei familiari, poco distanti, quando al momento di attraversare la trafficata arteria stradale, all’altezza di via Caduti di Nassiriya, è stata centrata violentemente da un furgone.

Trasportata a bordo di un’autoambulanza del “118” all’ospedale “Umberto I” di Siracusa (nella foto di repertorio in copertina) con una grave emmoragia, è stata dapprima ricoverata con prognosi riservata. Nonostante i disperati tentativi di salvarle la vita da parte dei medici, in serata non c’è stato più nulla da fare.

Il conducente del furgone sarebbe risultato negativo alle prove preliminari dell’alcoltest, ed è attualmente ricoverato nel nosocomio aretuseo in stato di shock.

A effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente mortale, ieri, agenti della Polizia locale di Siracusa. A carico dell’investitore, inizialmente denunciato dalle autorità intervenute per lesioni gravissime, si prospetterebbe adesso l’ipotesi di reato di omicidio stradale.