Primo piano “Droni spia Usa e Israele su Augusta”: la denuncia del deputato a bordo della Flotilla di

AUGUSTA – “Noi sappiamo che alcuni dei sorvoli di droni nei giorni precedenti, ad Augusta, sono partiti dalla base di Sigonella: erano droni spia, che non hanno fatto nulla, erano droni israeliani e americani. Bisogna capire se in quel frangente sono partiti da altri Paesi dell’Unione europea, cosa probabile“. Lo dichiara il parlamentare Arturo Scotto, uno dei quattro politici italiani partecipanti alla spedizione umanitaria internazionale della Global Sumud Flotilla.

Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, oggi nello studio di Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1, Scotto, deputato napoletano, già coordinatore nazionale di Articolo uno poi confluito nel Partito democratico nel corso dell’attuale legislatura, è stato tra i volontari imbarcati con la Flotilla al fine di forzare il blocco navale israeliano sulla rotta per la Striscia di Gaza.

Circa venti imbarcazioni del convoglio italiano erano rimaste all’ormeggio, per i preparativi tra i primi giorni di settembre e la partenza del 13 settembre, nel porticciolo turistico privato insistente sul golfo Xifonio di Augusta (vedi foto di copertina).

“Ci sono delle cose che prima o poi devono uscire e chiediamo che sia fatta luce – premette Scotto nella lunga intervista per il popolare programma radiofonico – A me ha colpito che nessuno del governo abbia chiesto, all’indomani dell’attacco dei droni a seicento miglia da Gaza, molto più vicino alla Sicilia che a Gaza, da dove sono partiti i droni che ci hanno attaccato. Siccome i droni non possono partire da Israele per arrivare così lontano, da dove sono partiti?“.

Il riferimento è ad alcuni attacchi incendiari provenienti dal cielo che hanno colpito due navi del convoglio tunisino tra l’8 e il 10 settembre, mentre nella notte tra il 23 e il 24 settembre varie imbarcazioni della Flotilla sarebbero state attaccate da droni mentre si trovavano in acque internazionali al largo dell’isola di Creta.

Al 3 ottobre, tutte le imbarcazioni del convoglio sono state abbordate da unità navali delle forze di difesa israeliane e gli occupanti arrestati, quindi i recenti rilasci con contestuale espulsione da Israele.