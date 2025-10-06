Primo piano Augusta, quattro nuovi dossi e limite di 30 km/h in via Panoramica di

AUGUSTA – In via Panoramica, al Monte, saranno installati altri quattro dossi rallentatori della velocità e sarà introdotto il limite massimo di 30 km/h. Lo stabilisce l’odierna ordinanza di polizia municipale.

La misura arriva dopo “verifiche tecniche” sulla sede stradale, a doppio senso di circolazione, “con la frequenza di parecchi pedoni – si legge nel provvedimento – ed ad alta intensità di traffico“. L’intervento è finalizzato a garantire maggiore sicurezza stradale lungo un asse viario di circa 1,7 chilometri, che dall’intersezione con via Barone Zuppello, all’altezza di via Mar Adriatico, conduce fino alla discesa di via della Batteria, di fronte alla chiesetta all’aperto, passando anche dinanzi al realizzando centro per l’impiego e all’ingresso del plesso scolastico “Laface” dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”.

Secondo quanto disposto, i quattro dossi artificiali, della larghezza di 120 centimetri e altezza di 5 centimetri, verranno posizionati: uno nei pressi dell’incrocio con via Xiacche (all’altezza del cosiddetto “Fungo”); uno nel tratto compreso tra via Xiacche e via Kant; uno nel tratto compreso tra via Kant e via Socrate; uno nel tratto compreso tra via Socrate e via Eraclito.

Oltre all’installazione dei dispositivi fisici, l’ordinanza prevede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h lungo tutta la via Panoramica, con la conseguente posa della segnaletica verticale di prescrizione e di preavviso.

La via è stata oggetto, tra luglio e agosto scorsi, di una manutenzione straordinaria del manto stradale. Con determina del 18 novembre 2024, infatti, il Comune di Augusta aveva affidato i lavori a un operatore economico di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che si era aggiudicato l’appalto con un ribasso del 21,38 per cento, per un importo complessivo di 105mila 907 euro (Iva inclusa).

