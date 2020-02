Primo piano Elezioni amministrative, Augusta al voto nel giorno della festa patronale. Eventuale ballottaggio il 7 giugno di

AUGUSTA – Si svolgeranno domenica 24 maggio le elezioni amministrative in 61 comuni della Sicilia. Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha fissato per domenica 7 giugno la data dell’eventuale ballottaggio.

Tra i 750 mila siciliani coinvolti da questa tornata elettorale, toccherà anche agli augustani recarsi alle urne per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Ad Augusta il primo turno coinciderà con la data della festa di San Domenico di Guzmán, patrono della città.

Agrigento ed Enna sono gli unici capoluoghi di provincia che andranno al voto. Tra i comuni più grandi coinvolti, oltre ai due capoluoghi e ad Augusta, ci sono Marsala (Tp), Barcellona e Milazzo (Me), Carini e Partinico (Pa).

Oltre che nei comuni il cui rinnovo degli organi amministrativi era già fissato per scadenza naturale (53 enti), si voterà anticipatamente anche a Casteltermini (Ag), San Pietro Clarenza (Ct), Partinico e Termini Imerese (Pa), e Floridia (Sr), attualmente commissariati, e a Camastra (Ag), Bompensiere (Cl) e Trecastagni (Ct), sciolti in precedenza per mafia dal Consiglio dei ministri.

Sono 17 i comuni al voto con sistema proporzionale, 44 con il maggioritario. A essere eletti saranno 860 consiglieri.

(Foto di copertina: generica)