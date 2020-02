Magazine Augusta, apre “Doc2ment” agenzia di disbrigo pratiche multiservizi di

AUGUSTA – “…Il tempo è l’unica cosa che non torna mai indietro, il tempo non si rimborsa, non si ferma e non si recupera mai, e colui che tirannicamente prosegue senza sosta, infaticabile, portandosi con sé i nostri momenti più preziosi da dedicare alle persone che amiamo e alle cose che ci piace fare…“. Investire sul proprio tempo: è questo l’invito con cui arriva ad Augusta Doc2ment, presentandosi con il motto “Regalati più momenti e lascia fare a noi”. Doc2ment si occupa del disbrigo pratiche multiservizi per conto terzi, con sede in via Turati 106, a ridosso di piazza Fontana, proprio all’ingresso della città.

Il disbrigo di pratiche burocratiche e l’amministrazione ordinaria sottraggono tempo e denaro ai cittadini e in particolare ai titolari di partita Iva e aziende in generale, per cui diviene spesso necessario avvalersi di una consulenza, esperta, efficace e affidabile nel settore.

L’agenzia Doc2ment propone, fra i suoi servizi, la gestione di pratiche amministrative presso i principali enti della pubblica amministrazione, servizi di segretariato generale a imprenditori, artigiani e medie imprese, servizi nel disbrigo di pratiche a cittadini stranieri, gestione dei rapporti locativi, richieste di rateizzazioni Equitalia e presso le agenzie della riscossione, visure, planimetrie e certificati, servizi executive come la gestione di pratiche sul M.E.P.A. o supporto documentale nel conseguimento o rinnovo dell’attestazione SOA, elaborazione di curriculum vitae, integrando ulteriori servizi in collaborazione con uno studio legale (come ricorsi amministrativi e legali nei casi di perdita di benefici previdenziali, diniego di prestazioni o errori amministrativi) e altri servizi, con il valore aggiunto di consegna a mano delle pratiche in un raggio di 10 km.

La ragione sociale di Doc2ment esprime nel gioco di parole un concetto subliminale: “Doc” + “2” + “men”, nella traduzione dalla lettura inglese all’italiano sta per “Documenti a persone“. Infatti l’agenzia si prefissa come obiettivo il supporto ai cittadini nel rapporto con la burocrazia, e alle aziende nell’ostica ricerca dell’equilibrio fra il cuneo fiscale e la qualità nel lavoro; definendosi un’agenzia di disbrigo pratiche a tutti gli effetti.

L’ufficio di Doc2ment in via Turati 106, alla Borgata, è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 19. Per informazioni di carattere generale è possibile rivolgersi in orari di ufficio al numero telefonico 370 1527425, visitare il sito web www.doc2ment.com tramite il banner “Contattaci” o inviare una mail a info@doc2ment.com

ARTICOLO PUBBLIRED