Primo piano Elezioni Augusta, Di Mare stravince: le reazioni dei tre protagonisti al possibile 24 a 0 in consiglio di

AUGUSTA – Giuseppe Di Mare è stato ufficialmente rieletto sindaco di Augusta, travolgendo la competizione elettorale con un risultato senza precedenti recenti nella storia politica cittadina e assicurandosi la riconferma alla guida del secondo comune più popoloso del Siracusano per il prossimo quinquennio.

Il sindaco uscente, sostenuto da Forza Italia, Grande Sicilia e sei liste civiche, ha ottenuto 16.685 voti pari all’84,09 per cento, a fronte di 20.071 votanti, chiudendo la partita già al primo turno con un margine larghissimo sui due sfidanti.

Netto il distacco sul candidato della coalizione progressista Salvo Pancari (espressione di Alleanza Verdi e Sinistra, in coalizione Movimento 5 stelle e Partito democratico), fermatosi a 2.718 voti, pari al 13,70 per cento, e sul candidato indipendente Concetto Cacciaguerra (lista civica “Coraggio e libertà”), che ha raccolto 438 voti, pari al 2,21 per cento.

Un esito che consegna ad Augusta una continuità amministrativa piena e che, sul piano politico, si accompagna a un dato destinato a far discutere: la maggioranza vincente è avviata verso un Consiglio comunale integralmente composto da consiglieri espressione della coalizione Di Mare, con un clamoroso 24 seggi a 0, conseguenza del mancato superamento della soglia di sbarramento del 5 per cento dei voti validi di lista da parte di tutte e quattro le liste delle opposizioni, nonché del mancato raggiungimento della soglia del 20 per cento da parte del miglior candidato sindaco perdente.

A scrutinio concluso, il sindaco rieletto Di Mare, stamani, dichiara: “È un risultato straordinario, che ci riempie di responsabilità e gratitudine. Ottenere l’84 per cento dei consensi in un Comune grande e complesso come Augusta è un segnale fortissimo, umano prima ancora che politico“.

“La città ha scelto di proseguire il percorso che avevamo iniziato insieme – sottolinea – In questi anni abbiamo lavorato con serietà, presenza e determinazione, e gli augustani hanno dimostrato di essersi fidati e affidati a me e alla nostra squadra“.

Sul piano politico, Di Mare evidenzia il dato delle liste: “Il voto, questo voto, rappresenta anche un messaggio politico chiaro. Tutte le liste della nostra coalizione hanno superato il quorum, mentre nessuna lista dell’opposizione è riuscita a farlo. È un dato che conferma la forza di un progetto ampio, radicato e condiviso“.

Quindi il messaggio alla città: “Da oggi sarò ancora una volta il sindaco di tutti. Adesso ci prenderemo qualche giorno di riposo, poi torneremo subito al lavoro. Abbiamo tante cose da fare per far crescere ancora Augusta e riportarla, passo dopo passo, agli antichi splendori che merita“.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato un comizio di ringraziamento mercoledì 27 maggio alle ore 19 in piazza Duomo.

Salvo Pancari, candidato della coalizione progressista, ha affidato la propria riflessione a una nota pubblica: “2.718 volte grazie alle elettrici e agli elettori che hanno riposto fiducia in me e nella coalizione progressista“.

Riconosce il responso delle urne: “Il risultato elettorale è chiaro: Augusta ha scelto la continuità amministrativa. Al sindaco Di Mare rivolgiamo l’invito ad amministrare nell’interesse di tutti i cittadini di Augusta, anche di quelli che non l’hanno votato“.

Ma evidenzia anche il nodo della rappresentanza consiliare: “Sul piano politico queste elezioni hanno fatto emergere un dato paradossale: può una coalizione politica che raccoglie il 13,5% dei voti rimanere fuori dal consiglio comunale? Può un organismo di controllo come il consiglio comunale rimanere appannaggio della coalizione che ha vinto le elezioni?“.

Pancari ha quindi annunciato il ritorno alla propria attività lavorativa, giacché è docente di scuola superiore, e a un nuovo impegno politico sul territorio.

Tono distensivo da parte del terzo candidato sindaco, Concetto Cacciaguerra, che era stato il più graffiante in campagna elettorale proprio nei confronti del sindaco uscente: “Sono andato a congratularmi con Peppe Di Mare. Auguro ad Augusta cinque anni di prosperità“.

“Si è avversari non nemici“, ha voluto precisare prima di annunciare: “Vi aspetto domani sera (mercoledì 27 maggio, ndr) alle 20 in piazza Duomo per il comizio di ringraziamento per guardarvi negli occhi come ho sempre fatto“.

Con un consenso superiore all’84 per cento, Giuseppe Di Mare consolida nettamente la propria leadership cittadina. Parallelamente, il possibile azzeramento della rappresentanza delle opposizioni nell’aula consiliare apre inevitabilmente un tema politico e istituzionale sul futuro equilibrio democratico del massimo organo elettivo comunale, tema che sarà definito formalmente con la proclamazione degli eletti.