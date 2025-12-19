Primo piano Ematologia dell’ospedale di Augusta è centro di riferimento regionale per le malattie rare di

AUGUSTA – L’Unità operativa complessa (Uoc) di Ematologia dell’ospedale “Muscatello” di Augusta è ufficialmente Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura di patologie rare, ai sensi del decreto assessoriale 565 del 2025 emanato lo scorso maggio dall’Assessorato regionale della Salute. Si tratta di uno sviluppo di rilievo per la sanità provinciale, che aumenta l’offerta terapeutica specialistica nel territorio senza costringere i pazienti a spostarsi fuori regione.

Nel sistema sanitario nazionale e regionale, i centri di riferimento per le patologie rare o Hub vengono identificati sulla base di criteri clinico-assistenziali e di capacità diagnostico-terapeutiche avanzate, con l’obiettivo di garantire percorsi integrati, accesso a trattamenti specifici e supporto alla gestione clinica di condizioni complesse.

Grazie al decreto assessoriale e alla successiva stipula del protocollo clinico, l’Ematologia di Augusta, diretta dal dottor Michele Floridia (nella foto di copertina insieme alla sua équipe), è formalmente riconosciuta come sede di competenza regionale per la diagnosi e cura della malattia del metabolismo dell’adulto, delle malattie del sangue e degli organi emopoietici e delle malattie del sistema circolatorio, in particolare gravi patologie rare di origine midollare e malattie della coagulazione e delle piastrine. Tale qualifica permette ai pazienti di accedere a percorsi diagnostico-terapeutici completi, inclusi esami specialistici, trattamenti personalizzati e farmaci dedicati, oltre alla possibilità di ottenere l’esenzione per patologia laddove prevista.

“Questo riconoscimento – dichiara il direttore del reparto di Ematologia, Michele Floridia – permette ai pazienti residenti nella provincia di Siracusa di fruire di terapie innovative comportando una riduzione della mobilità passiva verso altri centri regionali ed extraregionali“.

Nella rete ospedaliera provinciale sono stati individuati centri di riferimento regionale per le malattie rare anche le Unità operative semplici dipartimentali (Uosd) di Talassemia del “Rizza” di Siracusa e dell’ospedale di Lentini. Questa articolazione territoriale consente di coprire un’ampia gamma di condizioni rare, favorendo la presa in carico dei pazienti in strutture che rispondono a standard di specializzazione e appropriatezza delle cure.