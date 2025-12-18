Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, l’emozionante passaggio ad Augusta [Video]
AUGUSTA – Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre, Augusta ha accolto con orgoglio il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.
Un evento storico per la città, che ha condiviso lungo un percorso tra Borgata e Isola di 6,4 km, con l’avvicendarsi di 32 tedofori (nella foto all’interno insieme agli amministratori comunali), il viaggio della fiamma verso i Giochi invernali del 2026.
Vi invitiamo a guardare il nostro Reel per rivivere il passaggio nel cuore dell’Isola, tra l’ingresso in via Principe Umberto e la piazza Duomo.