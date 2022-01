Gustovagando Enoteche: vini, distillati e liquori a portata di clic grazie ai portali online di

Per tutti gli intenditori di vini pregiati e distillati di alta qualità, il mondo del commercio elettronico offre oggi la possibilità di acquistare prodotti di prestigio senza alcuna necessità di uscire di casa.

Acquistare vini di qualità sul web è molto semplice, basta rivolgersi agli appositi portali specializzati, scegliere dal catalogo le bottiglie preferite in base all’occasione, agli abbinamenti o ai gusti personali, e seguire la procedura di ordinazione.

Naturalmente, è importante affidarsi a punti di riferimento di riferimento del settore, come per esempio Vino.com: infatti, questa enoteca online mette a disposizione una ricca selezione di proposte, con la possibilità di scegliere tra vini bianchi, rossi e rosati, ma anche spumanti, passiti, liquori e distillati di provenienza internazionale.

Vino.com, inoltre, mostra tutte le informazioni specifiche per ogni singolo prodotto: dal vitigno al territorio di provenienza, passando per le caratteristiche organolettiche, il produttore e gli abbinamenti ideali.

Quale vino scegliere da offrire in regalo

Un vino di pregio rappresenta un regalo sempre gradito, adatto da offrire ad amici e familiari nelle occasioni importanti, o semplicemente da portare in dono quando si è ospiti a casa di qualcuno. Ovviamente, per deliziare il destinatario del dono, è importante conoscere quelle che sono le sue preferenze in fatto di vino o, in alternativa, orientarsi verso i grandi classici, selezionando naturalmente un’etichetta eccellente e curando al massimo la confezione.

La scelta del vino da offrire in regalo è molto ampia: i bianchi sono ideali per chi predilige vini dal bouquet più leggero, aromatico e floreale, si abbinano prevalentemente ai piatti a base di pesce e ai formaggi stagionati e spesso sono perfetti anche per accompagnare l’antipasto, oppure come aperitivo.

In genere, i vini bianchi si servono freschi, alcuni si prestano molto bene anche alla preparazione di specialità gastronomiche e piatti tipici. Un vino bianco è un regalo adatto ad amici dal gusto raffinato, ed è un gradito omaggio per il padrone di casa che ha organizzato una cena estiva, una grigliata o un aperitivo.

Una bottiglia di rosso della migliore qualità costituisce invece un classico, un regalo sempre apprezzato da chi apprezza i vini forti e dall’aroma intenso e deciso. I vini rossi costituiscono una produzione italiana tradizionale, con una grande varietà di etichette e di prodotti certificati e garantiti. Generalmente, i vini rossi si abbinano ai primi piatti saporiti, ai secondi a base di carni rosse e formaggi stagionati a lungo, tuttavia si trovano anche vini rossi più leggeri, dal bouquet fruttato.

Quando si parla di vini da offrire in dono, non si possono certo dimenticare gli spumanti, considerati un omaggio praticamente immancabile quando si è ospiti in casa di amici. Per quanto la tradizione voglia identificare gli spumanti francesi come prodotti d’eccellenza, è comunque noto che l’Italia si distingue per vini frizzanti e spumanti pregiati e deliziosi. Il vino spumante si accompagna bene ai dolci secchi o lievitati, oltre a costituire l’elemento immancabile per festeggiare gli eventi speciali con un brindisi.

Per gli appassionati dei vini dolci e liquorosi, un ottimo regalo può essere anche un passito o un moscato di qualità elevata.

Distillati e liquori: qual è la scelta ideale

Anche i distillati rappresentano un prodotto apprezzato da molti intenditori e adatto da offrire in regalo.

I classici distillati, che costituiscono una tipicità legata a territori particolari, ad esempio il cognac, l’whisky, il gin, la tequila o la vodka possono essere gustati puri, oppure utilizzati nella preparazione di cocktail e long drink tradizionali o innovativi o in pasticceria.

In questo caso, rivolgersi ad un’enoteca online affidabile e garantita permette di rinnovare e ampliare la propria cantina, sia per trovare un’idea adatta per un regalo prezioso e originale.