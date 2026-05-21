Primo piano Femca Cisl, l’augustano Sebastiano Tripoli è il nuovo segretario generale nazionale di

AUGUSTA – L’augustano Sebastiano Tripoli è il nuovo segretario generale nazionale della Femca Cisl, la federazione del sindacato che rappresenta i lavoratori dei comparti energia, moda e chimica.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’elezione è avvenuta oggi a Roma, nel corso del Consiglio generale della federazione, che ha rinnovato i vertici nazionali dell’organizzazione sindacale. Tripoli, già segretario generale aggiunto, succede a Nora Garofalo, segretaria generale uscente. Completano la nuova segreteria nazionale Ivano Dalla Brea, Giovanni Rizzuto, Raffaele Salvatoni e Carlotta Schirripa.

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Per Augusta e per il polo industriale siracusano si tratta di una nomina di particolare rilievo, considerando il percorso sindacale del neo segretario generale, maturato proprio all’interno del comparto chimico ed energetico del territorio. Il fratello Alessandro è l’attuale segretario generale Femca Cisl per Ragusa e Siracusa.

Originario di Augusta, classe 1973, Sebastiano Tripoli ha sviluppato la propria esperienza professionale e sindacale nel contesto del polo industriale e petrolchimico siracusano. Nel 2009 assunse la guida dei Chimici Cisl di Siracusa, mentre nel 2013 divenne il primo segretario generale della struttura unificata Femca Cisl Ragusa-Siracusa, incarico poi confermato nel 2017.

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L’approdo alla segreteria nazionale arrivò nel 2018. Negli ultimi anni ha seguito, per il comparto energia, dossier nazionali legati al settore petrolifero, alla raffinazione e ai processi di transizione energetica. Nel giugno 2025 era stato confermato segretario nazionale durante il congresso nazionale di Rimini, mentre nel febbraio 2026 era stato eletto segretario generale aggiunto. L’elezione odierna lo porta ora al vertice nazionale della federazione.

“Eredito una Federazione solida e solidale, radicata e libera“, ha dichiarato Tripoli dopo l’elezione, ringraziando la segretaria uscente. “La Femca Cisl proseguirà, nel solco della continuità, nella sua azione di presidio dei nostri comparti, rafforzando e rilanciando contrattazione, partecipazione, sicurezza e formazione in tutti i luoghi di lavoro“, ha annunciato.

Nel suo primo intervento da segretario generale, Tripoli ha richiamato anche il quadro economico e industriale internazionale. “L’instabilità del quadro geopolitico, le transizioni ecologica e digitale, l’intelligenza artificiale e le trasformazioni dei modelli produttivi – ha detto – ci costringono a una continua e puntuale rivalutazione dei diritti e delle competenze, dei rischi e delle tutele“.

Nel corso del consiglio generale è intervenuta anche Nora Garofalo, che lascia la guida della federazione. “Quello che abbiamo fatto insieme è stato un viaggio straordinario“, ha affermato la dirigente sindacale, ricordando le trasformazioni affrontate negli ultimi anni, dalla pandemia ai rinnovi contrattuali e alle vertenze occupazionali. Garofalo ha quindi rivolto un messaggio al successore: “Lascio la Femca in mani sicure“.

La Femca Cisl rappresenta a livello nazionale lavoratori di comparti industriali strategici, inclusi chimica, energia, tessile e manifattura, ambiti che nel territorio siracusano rivestono storicamente un peso rilevante per occupazione e sviluppo industriale.