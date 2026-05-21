Primo piano Brucoli e Villasmundo, controlli anti-caporalato nelle aziende agricole: verificati 52 lavoratori di

AUGUSTA – Controlli straordinari interforze nell’ambito del monitoraggio del fenomeno illecito del caporalato hanno interessato anche il territorio augustano, con verifiche in aziende agricole situate tra Brucoli e Villasmundo.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’operazione, disposta dalla Questura di Siracusa, si inserisce nell’attività di contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento della manodopera agricola, definita in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Chiara Armenia. I servizi sono stati pianificati dal questore Roberto Pellicone nell’ambito del successivo tavolo tecnico operativo e hanno visto impegnati agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, con il supporto di personale specializzato dell’Ispettorato del lavoro.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Le verifiche hanno riguardato aziende agricole ubicate a Brucoli, borgo marinaro del territorio comunale di Augusta, e a Villasmundo, frazione del Comune di Melilli al confine con il territorio augustano.

Nel corso dei controlli sono stati identificati complessivamente 52 lavoratori stranieri. Secondo quanto reso noto dalla Questura, tutti i lavoratori controllati sono risultati “in regola sia dal punto di vista della regolare presenza sul territorio nazionale che con altri aspetti che riguardano le vigenti normative sul lavoro“.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

La Questura ha fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto del caporalato coordinate a livello provinciale.