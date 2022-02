Primo piano Festa del cross a Palermo, due atleti “augustani” sul podio regionale di

AUGUSTA – Due podi assoluti conquistati da altrettanti atleti augustani di adozione alla “Festa del cross” a Palermo, svolta domenica scorsa nell’impianto “Città Esercito Tenente Onorato”, valevole quale campionato regionale individuale per categorie agonistiche e promozionali e fase unica del Cds Cross categorie di atletica leggera.

Una settimana dopo la competizione dedicata ai master, quest’ultima domenica sono stati assegnati i titoli regionali per le categorie agonistiche. Alla gara indetta dalla Fidal Sicilia e organizzata dal Cus Palermo hanno partecipato quasi 500 atleti appartenenti a sessanta società sportive, con ottimi numeri fatti registrare soprattutto nelle categorie giovanili.

Di rilievo il 3° posto assoluto (e 1° posto di categoria SM50) dell’atleta Franco Carpinteri, per la società augustana Asd Megara Running nel cross corto (3 km) con il tempo di 10’15”. Carpinteri, originario di Boston, lavora ad Augusta da diversi anni e risiede a Solarino.

Nella gara del crosso lungo (9,6 km circa), categoria Pro/Sen maschile, altri importanti intrecci con Augusta. Su tutti Tony Liuzzo, in gara con i colori sociali della Running Emotion Asd di Pozzallo, a un passo dal trionfo giungendo 2° con il tempo di 30’08” dietro al neo campione regionale Zouhrir Sahran (Asd Milone di Siracusa). Il runner di origini sciclitane ha vestito per oltre un decennio i colori dell’Asd Atletica Augusta, di cui è stato vicepresidente.

Mentre il triatleta augustano Ennio Salerno, in “prestito” dall’Atletica Augusta alla Running Emotion per la gara palermitana, si è piazzato 22° assoluto, risultato in linea con il suo ritorno agli allenamenti piuttosto recente e in particolare decisivo per il punteggio di squadra. L’obiettivo del sodalizio pozzallese, infatti, era quello di qualificarsi ai campionati italiani assoluti di corsa campestre, che potrebbe centrare in attesa di un eventuale scorrimento della classifica per società, essendo arrivato quarto a Palermo.

A completare il novero degli augustani in gara nel cross lungo, Alessandro Giacalone, neo tesserato della Megara Running, che ha ottenuto un lusinghiero 37° posto assoluto, nonostante fosse reduce da un periodo di convalescenza.

A Palermo non sono mancati i giovani neroverdi, con l’Atletica Augusta a schierare nella categoria Allievi: Federico Coco, giunto 20° sulla distanza di 4,2 km, e Giorgia Messina, piazzatasi 7ª sulla distanza di 3 km (vedi foto all’interno).

(Nel collage di copertina, da sinistra: Franco Carpinteri, Ennio Salerno, Domenico Smorto, Tony Liuzzo)