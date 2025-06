Primo piano Festa della musica ad Augusta, dai solisti alle corali: svelati i protagonisti del 21 giugno di

AUGUSTA – Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, in tutta Europa si celebra la Festa della musica, un evento nato in Francia nel 1982 e divenuto un appuntamento internazionale per promuovere la pratica musicale come forma di espressione universale e accessibile. Per l’occasione, piazze, teatri e luoghi simbolici ospitano concerti gratuiti, coinvolgendo musicisti professionisti e amatori, come avvenuto per la prima volta ad Augusta nel 2016 e come si ripeterà il prossimo sabato in piazza Duomo.

Il tema nazionale scelto per questa 31ª edizione è “I mestieri della musica”, un omaggio alla ricchezza e varietà delle professioni che ruotano attorno all’universo musicale: dalla composizione alla produzione, dalla direzione artistica alla formazione, dall’organizzazione di eventi alla comunicazione musicale.

Il concerto ad Augusta vedrà alternarsi ventuno artisti e formazioni locali, selezionati tra quanti si sono iscritti alla data del 10 giugno attraverso il portale ufficiale del Ministero. La manifestazione sarà condotta da Mauro Italia, volto noto dell’intrattenimento cittadino, e promette di offrire un programma variegato che abbraccia diversi generi e stili musicali.

I protagonisti saranno: Dj Simone Rapina, Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro, Matilda Creglia, Coro “Città di Augusta” diretto dal maestro Antonio Accettullo, band “Oro nero”, Oscar Terzigno, Corale dei ragazzi “Dimora delle virtù”, Gruppo “Vibes on stage”, Julia, trio White Sun Giuseppe Gianino ed Emanuele Strano, Duo Synesthesia, Domenico Risetti, Corale “Note in armonia” diretta da Francesca Ussia, Gabriella Ferlito, Silvia Ancona, Sara Pompeano, Giulia Padova, Duo Gang Street, Sara Caramagno, band “I raggi di sole” e band “Note ribelli”.

A questi si aggiungeranno tre corali esterne che, nell’ambito della Festa della musica, apriranno ufficialmente la tredicesima edizione della rassegna “Voci dal mondo”, ospitata nella vicina chiesa di San Domenico. Si esibiranno: la Corale “Anthea odes” di Augusta diretta dal maestro Maria Grazia Morello, la Corale “Monteverdi” di Mistretta diretta dal maestro Sebastiano Zingone e la Corale giovanile “Note colorate” di Messina diretta dal maestro Giovanni Mundo.

Tutti gli artisti sfileranno in parata alle ore 19,30 per la via Principe Umberto partendo da piazza Castello e raggiungendo piazza Duomo, dove inizierà il concerto.

“Un programma intenso – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – che vede l’esibizione dei tanti artisti augustani che ancora una volta si cimentano offrendo alla città una bella occasione culturale che non ha limiti d’età, ove si consideri che anche i diversamente giovani del Coro amatoriale “Città di Augusta” hanno aderito all’evento“.

“Ringrazio quanti hanno accolto il nostro invito – dichiara l’assessore alla Cultura e Promozione del territorio, Pino Carrabino – A tutti loro il nostro grazie perché dimostrano la vitalità culturale della nostra città, che si esprime anche attraverso la musica in questa “Festa” che racchiude le diverse generazioni e la molteplicità dei generi musicali“.