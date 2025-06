Primo piano Guardia costiera awards, per l’ufficiale augustana Mugavero premio al Teatro antico di Taormina di

AUGUSTA – Un’atmosfera di festa e di emozioni ha avvolto il Teatro antico di Taormina in occasione della serata-evento “Luci sul mare”, organizzata per celebrare i 160 anni della Guardia costiera italiana. In un contesto scenografico unico al mondo, l’evento di ieri sera ha unito istituzioni, musica e beneficenza, con la consegna dei “Guardia costiera awards“.

Uno degli ambiti premi, quello per la categoria “best practices amministrative“, è stato ritirato sul palco dal capitano di corvetta Amalia Mugavero, l’augustana attualmente capo sezione armamento e spedizioni della Capitaneria di porto di Civitavecchia, sede della Direzione marittima del Lazio. Ha ricevuto il premio dalle mani del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone.

Il riconoscimento si deve alla “istituzione dello sportello unico per le navi operativo 24 ore su 24 con personale dedicato in via esclusiva – questa la motivazione letta dal conduttore – assicurando una concreta semplificazione nei rapporti tra l’amministrazione e il cluster portuale e marittimo“. “Il premio è dedicato agli operatori – ha detto sul palco l’ufficiale augustana in servizio alla Capitaneria di porto di Civitavecchia – che quotidianamente svolgono questo servizio con passione e al direttore marittimo che ha concentrato gli sforzi di personale verso questo settore, che ci consente di essere davvero un punto di riferimento per il cluster marittimo, ma soprattutto per i marittimi che per mare ci vivono e ci lavorano ogni giorno“.

La serata a ingresso gratuito con prenotazione, condotta dal giornalista e presentatore Massimiliano Ossini, ha offerto al pubblico un programma intenso e variegato. Particolarmente attesa, tra le altre, l’esibizione musicale del celebre cantautore Ron, a chiusura dell’evento. L’iniziativa ha avuto anche una finalità solidale: i fondi raccolti sono stati destinati alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

“Luci sul mare” è stato patrocinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione siciliana, dal Comune di Taormina e dal Parco archeologico Naxos-Taormina.