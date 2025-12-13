Primo piano Fiamma olimpica ad Augusta, selezione dei tedofori e percorso ufficiale di

AUGUSTA – Nel lungo viaggio attraverso l’Italia della fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, Augusta sarà “comune di passaggio” nella tarda mattina di giovedì 18 dicembre.

La staffetta su un percorso cittadino lungo 6,4 km, tra Borgata e Isola, prenderà il via da viale Italia, con raduno in piazza Fontana, dove dalle ore 11 è prevista una festa dello sport aperta alla cittadinanza come alle scuole di ogni ordine e grado, chiuse (ore 8-14) da un’ordinanza sindacale per consentire a studenti e personale la partecipazione all’evento. Contemporaneamente, piazza Duomo accoglierà rappresentanti delle istituzioni, associazioni sportive e atleti del territorio e le scolaresche dell’Isola.

Una delle principali novità, rispetto alle notizie pubblicate su La Gazzetta Augustana.it nelle scorse settimane, riguarda la definizione dei 32 tedofori che ad Augusta, ogni 200 metri, si passeranno la torcia olimpica. Come viene confermato da fonti dell’amministrazione comunale, nessun tedoforo è stato proposto dall’ente locale, potendosi gli aspiranti candidare esclusivamente tramite iscrizione individuale al portale nazionale dedicato o tramite eventi di main sponsor partner.

La selezione dei tedofori per il “Viaggio della fiamma olimpica”, cominciato con l’accensione ad Olimpia il 26 novembre, è infatti un processo centralizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, aperto tramite candidature pubbliche, valutate secondo criteri legati ai valori olimpici, e soggette alle politiche di privacy che impediscono la pubblicazione completa degli elenchi di partecipanti. Dipende esclusivamente dai singoli tedofori selezionati rendere nota la propria presenza.

Tra coloro che, finora, lo hanno autonomamente comunicato figurano il docente Marco Vaccarella, delegato regionale dell’Ente italiano sport inclusivi, e il marciatore master Giuseppe “Pucci” Capodicasa, che porteranno la torcia olimpica ad Augusta.

I trentadue tedofori partiranno dal collection point allestito nel plesso principale dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa”, scelto come punto di raccolta, per poi raggiungere piazza Fontana dove è atteso il convoglio ufficiale della fiamma olimpica, composto da truck, moto e mezzi di supporto, con start previsto alle ore 11,45.

Il percorso cittadino della staffetta, di concerto tra uffici comunali, Polizia locale e Polizia di Stato, è stato definitivamente tracciato: piazza Fontana (start), viale Italia, via Giovanni Lavaggi, ponte al Rivellino e Porta spagnola, via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Capitaneria, piazza San Domenico, via Garibaldi, via Principe Umberto, piazza Risorgimento, viale Risorgimento, via Adua, viale Eroi di Malta, lungomare Paradiso, via Xifonia, viadotto Federico II, corso Sicilia con conclusione in prossimità dell’ex Palajonio.