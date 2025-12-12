Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne pre-natalizie per lavori nelle gallerie
AUGUSTA – L’Anas dispone chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa, da lunedì 15 a martedì 23 dicembre, per consentire l’esecuzione di “lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie“.
Dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, sono previste le seguenti chiusure di carreggiata.
Dal 15 al 18 dicembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Catania (comprese le rampe dello svincolo di Lentini).
Dal 18 al 20 dicembre sarà interdetta al traffico la carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini).
Dal 22 al 23 dicembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini).
Il traffico tra Augusta e Catania sarà deviato sulla Ss 114 “Orientale sicula”, con apposita segnaletica installata in loco.