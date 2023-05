Magazine Finanza personale, il trading online sempre più gettonato tra gli aspiranti investitori di

Chi opera sui mercati finanziari continua a doversi confrontare con uno scenario macro di non semplice lettura. A testimoniarlo è l’attività delle banche centrali che sembrano non avere un chiaro indirizzo sulle politiche da implementare – proseguire o meno sulla strada della stretta monetaria – e che preferiscono prendere decisioni sui tassi in funzione dei dati osservati nelle economie di riferimento. Anche per questo motivo tanti investitori preferiscono concentrare il focus sul trading online piuttosto che su strategie buy and hold: difatti, speculando sui vari asset, si ha l’opportunità di cogliere spunti operativi sia sui movimenti al rialzo sia sui movimenti al ribasso, limitando la durata dei trade.

Questo tipo di operatività può essere attuata senza particolari strumenti e persino con risorse finanziarie limitate, tuttavia richiede una formazione propedeutica alla definizione della strategia di investimento. Per iniziare a negoziare sulle borse internazionali, è sufficiente avere un personal computer o un dispositivo mobile connesso ad internet e selezionare l’intermediario deputato a custodire i risparmi e a trasmettere gli ordini di compravendita sulle varie piazze di scambio.

In questo contesto, quindi, diviene importante informarsi e formarsi adeguatamente per scegliere la piattaforma migliore con cui investire sui mercati. A tal proposito, un aiuto arriva da guidatradingonline.net, portale di formazione finanziaria che mette a disposizione numerosi strumenti per supportare gli utenti durante le operazioni. Per esempio, la guida al trading di Guidatradingonline.net cura minuziosamente soprattutto l’aspetto operativo, al fine di illustrare ai lettori quali caratteristiche sono da ricercare in un tool di investimento.

Le piattaforme evolute, infatti, sono dotate di un’interfaccia grafica, che permette di analizzare i prezzi degli asset ed individuare i pattern in base ai quali disporre un ordine di acquisto o di vendita, e di funzionalità avanzate quali la vendita allo scoperto e il leverage.

Trading online con i broker

I dispositivi appena introdotti possono essere utilizzati con piccole somme di denaro e senza l’aggravio di spese per l’impiego del tool grazie ai servizi di intermediazione erogati attraverso le piazze di scambio decentralizzate, una modalità di interfacciarsi con i mercati finanziari implementata dai broker online.

I soggetti in questione, come spiega il tutorial di guidatradingonline.net, offrono ai propri clienti account gratuiti e richiedono un capitale iniziale, per l’attivazione del rapporto, che di norma non eccede le poche centinaia di euro, senza considerare che le funzionalità della piattaforma possono essere testata mediante una demo alimentata con fondi virtuali.

Trading online: gli asset negoziabili con i CFD

I broker permettono di negoziare gli asset presenti nel catalogo prodotti con la compravendita dei Contratti per Differenza, particolari derivati che, replicando il prezzo di un sottostante, consentono di utilizzare lo short selling e la leva finanziaria.

Questa formula si rivela estremamente funzionale per investire, oltre che sulle coppie di valute del forex, su azioni, materie prime, crypto e indici, contenendo i costi per il data feed. Inoltre diversi intermediari, insieme al trading con i CFD, offrono l’opzione Direct Market Access, per operare su determinati sottostanti – real stock, etf e token – senza il blocco del margine.

Dalle app di investimento ai software di trading evoluti

La proposta dei broker inerente i tool di negoziazione è molto variegata: gli utenti hanno l’opportunità di scegliere le app per smartphone o tablet, per avere sempre a portata di mano la piattaforma, o i classici TOL per desktop. Anche in questo caso le opzioni variano dalle soluzioni più user friendly per web browser ai software analitici e dispositivi avanzati, che permettono un’elevata personalizzazione dell’ambiente operativo.

Piattaforme del genere, come ad esempio, la MetaTrader non solo permettono di costruire indicatori e oscillatori proprietari, ma sono in grado di interfacciarsi con gli expert advisor. Come evidenziato dagli esperti di guidatradingonline.net, i trading system sono molto utili, perché danno la possibilità, automatizzando una strategia di trading, di eliminare la componente emotiva dall’operatività.