Augusta, passanti aggrediti da cani randagi, Fiamma tricolore: “Nessuna risposta dall’amministrazione”

AUGUSTA – “Purtroppo continuano a segnalarsi attacchi di randagi a persone, gli ultimi due episodi in via S. Giuseppe e piazza Unità d’Italia, dove un signore col suo cane è stato fatto cadere a terra con conseguente lussazione della spalla“. È quanto afferma in una nota inviata alla stampa Antonio D’Abrosca, commissario cittadino della Fiamma tricolore. Sul primo episodio si era perfino sfogata pubblicamente sui social network la vittima dell’aggressione, localizzandola precisamente nel vicolo Ss. Annunciazione, al centro storico, nella notte tra il 15 e il 16 aprile, quando sia questi che la compagna per i rispettivi morsi subiti da un cane randagio avrebbero dovuto far ricorso alle cure mediche del pronto soccorso. Aggiungeva che l’animale era stato catturato dall’accalappiacani.

D’Abrosca intende “interrogare” l’amministrazione comunale sulla gara per il nuovo affidamento del servizio in scadenza che prevede, tra l’altro, la “sterilizzazione e reimmissione nel territorio delle cagne randagie presenti sul territorio“, poiché “a tutt’oggi non ci risulta che ciò sia avvenuto o sia stata programmata un’azione in tal senso – afferma – Consapevoli dei numerosi impegni, non possiamo non evidenziare che, nonostante le nostre numerose segnalazioni, allo stato non abbiamo avuto risposte concrete“.

“La sezione “Pino Rauti” del Movimento sociale Fiamma tricolore – conclude – chiede all’amministrazione comunale di adoperarsi con urgenza alla sterilizzazione dei randagi del territorio; ricordiamo che la responsabilità civile dei danni provocati dai randagi è esclusiva dell’amministrazione comunale (Legge regionale numero 15 del 3 agosto 2022). Auspichiamo che i cittadini possano ritornare a passeggiare con tranquillità, senza avere il terrore di essere assaliti da branchi di cani randagi, spesso resi aggressivi dalla fame“.

Delle istanze-segnalazioni trasmesse dalla Fiamma tricolore all’amministrazione Di Mare, è il commissario provinciale Benedetto Giannotta a fornire un elenco in un’altra nota stampa odierna. Oltre a chiedere lumi sulla “area sgambatura cani: progetto esecutivo consegnato in comune nel gennaio 2022 e a tutt’oggi fermo“, per quanto riguarda gli animali d’affezione, aggiunge la questione dello “spostamento area mercatale del giovedì: annunciato dall’assessore ma ancora nessun risultato“, quella del “taglio erba in alcune zone: ancora non si vedono risultati tranne che in posti visibili o di prossimo utilizzo (villa comunale in cui si svolgeranno gli eventi per la festa patronale)“, infine il tema della “illuminazione pubblica: molte zone della città sono al buio da mesi ed in altre risulta totalmente assente“.

“Vorremmo capire i motivi e/o le cause di tale immobilità da parte dell’Amministrazione nella risoluzione di questi problemi – conclude il commissario provinciale della Fiamma tricolore – e facciamo presente alla stessa che noi del Movimento sociale Fiamma tricolore rimaniamo vigili e sempre al servizio dei cittadini, così come dovrebbe essere la politica a tutti i livelli“.

