Primo piano Forensiadi 2025, l’avvocato augustano Alessandro Scuderi trionfa nel tennis di

AUGUSTA – La seconda edizione delle “Forensiadi“, il campionato forense italiano organizzato dalla Usfi (Unione sportiva forense italiana), si è conclusa a Catania domenica 14 settembre con una grande festa di sport e amicizia tra oltre trecento avvocati provenienti da più di dieci regioni italiane. La città etnea, per quattro giorni, si è trasformata in un vero e proprio villaggio sportivo diffuso, accogliendo competizioni in discipline che hanno spaziato dal calcio al golf, dal padel alla scherma, fino al tennis.

Per Augusta a distinguersi è stato l’avvocato Alessandro Scuderi, che ha conquistato il primo posto nel torneo di tennis singolare maschile open, rappresentando il Foro di Siracusa. Scuderi ha superato in finale Ferdinando De Martinis del Foro di Milano, vincitore della prima edizione, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Armando Finocchiaro del Foro di Catania. Da segnalare l’ottima prestazione di un altro avvocato-tennista augustano, Salvo Marsilio per il Foro di Catania, semifinalista del torneo.

Scuderi è tesserato del Nuovo circolo tennis Augusta e lo scorso maggio ha disputato, insieme ai concittadini Giancarlo Bele e Alessio Castiglione, gli ottavi di finale del campionato italiano a squadre over 50 a Milano.

Le “Forensiadi“ hanno confermato la vocazione a unire la competizione sportiva con i valori di coesione e socialità che caratterizzano la professione legale. Non solo gare, dunque, ma anche momenti di incontro e convivialità, che hanno rinsaldato legami tra colleghi di tutta Italia.

Gli organizzatori, al termine della manifestazione, hanno voluto ringraziare i partecipanti e la città di Catania, che ha accolto l’evento “con entusiasmo e calore – si legge nella nota conclusiva del Consiglio dell’Ordine degli avvocati etnei – rendendolo un momento indimenticabile di sport e amicizia”.