Sport Formula junior, Centamore show a Racalmuto: doppietta e ipoteca sul titolo regionale di

AUGUSTA – Fine settimana passato da incorniciare per il pilota augustano Camillo Centamore, che nell’autodromo di Racalmuto (Agrigento) ha conquistato una doppietta per la quinta tappa del campionato regionale “Formula junior trophy Sicilia”, rafforzando la leadership in classifica generale.

Dopo un weekend complicato a Favara, dove aveva perso punti preziosi a seguito di un secondo posto in gara 1 e di un settimo posto in gara 2 quando lo ha sorpreso un guasto al cambio, Centamore ha affrontato la più recente sfida con l’obiettivo di riprendere margine sugli avversari.

Nel circuito “Valle dei Templi”, nonostante un problema di sottosterzo, il pilota ha firmato il secondo miglior tempo in qualifica e poi, in gara 1, è partito forte, passando in testa alla prima curva e imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari, concludendo al primo posto con giro veloce.

Più incerta la situazione di gara 2, a causa di una perdita d’olio che ha messo in dubbio l’uscita della monoposto gialla dell’augustano dai box. “Purtroppo io ragiono sempre d’attacco e difficilmente mi accontento“, ci ha riferito Centamore, che ha scelto di gareggiare comunque nonostante il nuovo vantaggio rassicurante nella classifica generale. Scattato dalla sesta posizione, per la consueta inversione della griglia di partenza tra le due gare, ha trovato un varco interno e si è portato in testa alla prima curva, gestendo poi il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Con questa caparbia doppietta, Centamore mantiene a distanza di sicurezza il secondo in classifica. “Abbiamo messo una seria ipoteca sul campionato“, ha dichiarato il pilota, che adesso potrà affrontare con maggiore tranquillità le due gare rimanenti.

La prossima e penultima tappa, che potrebbe essere decisiva per la vittoria del campionato regionale, è in programma il 21 settembre nell’autodromo “Concordia” di Favara (Agrigento).